Dues càmeres i un sol objectiu

El passat dimecres es va inaugurar al Refugi 1 del Moll de Costa l’exposició Un Port, dues mirades, una proposta fotogràfica que és, a la vegada, un joc entre dos artistes de llarga trajectòria. Els autors de les instantànies són Ram(on) Giner i Albert Porres, fotògrafs i amics, que van decidir fer una incursió artística en el recinte portuari i retratar-lo amb total llibertat, sent fidels cadascú al seu estil.

El resultat és un conjunt de fotografies que mostren aquest recinte, que per norma està tancat al públic, des de dues perspectives ben diferents. I no només pel color de les imatges –Giner dispara en blanc i negre i Porres dona el màxim protagonisme al color– sinó també pel que hi han volgut veure.

«No vam pactar res, cadascú va fer el que va voler. En el meu cas, per exemple, va ser curiós comprovar que no vaig fer cap foto a l’aigua ni als vaixells: vaig treballar tota l’estona d’esquena al mar», explica Ram (on). Porres, per la seva banda, subratlla que des d’un bon principi va treballar amb un propòsit: «Vaig fer una mescla de fotografia documental i artística, però escollint imatges que fossin amigables, simpàtiques, que mostressin les instal·lacions industrials de manera alegre».

En el que sí que coincideixen tots dos és en les sensacions que van experimentar treballant en un recinte que tots dos qualifiquen de «monumental». Aquella zona del Port, apunta Porres, «és una altra dimensió on tot el que hi ha és immens». Això, explica Giner, fa que «quan hi entres hagis de trobar el teu espai, el teu metre quadrat on instal·lar-te, i des d’allà anar fotografiant tot allò que t’interessa sense que et despisti la gran quantitat de coses que t’envolten».

Per afrontar el repte, detalla Giner, va treballar «amb l’esperit de no anar a buscar res en concret: com quan vas a les rebaixes, que si veus alguna cosa que t’interessa, te la compres, però si no, no marxes frustrat».

Un altre punt en comú de tots dos fotògrafs –que es confessen amics de fa molts anys– és que, tal com assenyala Porres, tots dos són «bojos de la fotografia». També coincideixen a afirmar que, en aquesta exposició, «els treballs, tot i oferir visions diferents, es complementen a la perfecció».

Giner i Porres ja van treballar junts el 2019 en un projecte, PAQMØ, que recopilava indrets de la Part Alta de Tarragona. Un Port, dues mirades es podrà visitar al Refugi 1 del Moll de Costa de Tarragona fins al 27 d’abril.