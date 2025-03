El ball parlat ‘Sogra i Nora’ tindrà 4 passis i ‘pla B’ en cas de pluja

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

L’associació de Dames i Vells de Tarragona estrena al carrer el ball parlat de Sogra i Nora coincidint amb la commemoració del Dia de la Dona Treballadora. L’associació ha programat quatre representacions al carrer, al passeig de les Palmeres. Tindran lloc demà a les 12 hores, 13 hores, 17 hores i 18 hores. També es farà una representació a la residència de gent gran Mare de Déu de la Mercè, exclusiva per residents i familiars, a les 11 del matí.

Degut a la situació meteorològica que es pronostica per a demà, l’associació ha volgut comptar amb un ‘pla B’. Per aquest motiu, en cas de pluja, les representacions programades al carrer es traslladaran a la sala d’actes de l’Antiga Audiència, a la plaça del Pallol. Cal recordar que aquest espai té una capacitat per a prop d’un centenar de persones.

Ja fa uns dies que l’associació va presentar públicament la recuperació del ball parlat. Sogra i Nora és un ball satíric documentat per primer cop el 1877 que té com a eix central de l’argument les divergències entre sogra i nora, les intimitats d’una llar i els rols que hi desenvolupen els seus habitants i visitants. Dames i Vells de Tarragona ha recuperat aquest ball, conservant en gran part l’estructura del manuscrit original, però n’actualitza tant el contingut com el tarannà dels personatges. El rerefons alliçonador i masclista dona pas, en la nova proposta, a un text amb un marcat component social, en què les dones s’empoderen i la sororitat pren protagonisme.

Dotze actrius membres de Dames i Vells

Estarà interpretat per dotze actrius membres de l’associació de Dames i Vells. Els versos satírics del ball aborden temes com el paper de la dona dins de la llar, la càrrega de feina que recau sobre la sogra, les diferències salarials entre homes i dones, el treball irregular i el menysteniment de la salut femenina, sovint catalogada com «coses de dones». Les actuacions de Sogra i Nora s’inclouen dins el programa d’actes del 8 de març.