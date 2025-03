Aquests són els carrers que comptaran amb nous reductors de velocitat

Els nous reductors seran tots d’asfalt i es renovaran els de cautxú que hi ha a la ciutat pròximament.Gerard Martí

L’Ajuntament de Tarragona col·locarà 44 reductors de velocitat en diferents punts de la ciutat per tal de pacificar el trànsit. Properament es licitaran els treballs que tindran una durada d’unes quatre setmanes i un cost de 99.602,64 € (IVA inclòs).

Segons ha explicat la consellera de Mobilitat Sonia, amb aquest contracte «cobrirem els punts amb més alta sinistralitat, i hi hem incorporat també els suggeriments de les associacions de veïns, que coneixen molt bé el dia a dia dels seus barris».

Les esquenes d’ase i coixins berlinesos s’instalaran a tots els barris de la ciutat. Un grup estaran destinats als carrers propers als centres escolars per garantir una velocitat adequada i d'altres seran per fer front a l’excés de velocitat. Finalment també s’han tingut en compte la instal·lació d’un parell de punts al polígon de les Gavarres per garantir una mobilitat més segura.

Ubicacions

A Bonavista es col·locaran en dos punts del carrer Vint-i-dos; al Camí de la Coma (Complex Esportiu) i al carrer Tres. Als barris de Camp Clar/La Granja/Torreforta es posaran al carrer Amposta (Mercat); en dos punts del carrer Tortosa; carrer Falset; carrer Riu Siurana amb Riudecanyes; a l'accés a Torreforta pel carrer Deltebre; al carrer Gran Canaria; al carrer Sant Benilde; en dos punts del carrer Riu Fluvià; al carrer Prades; al carrer Riu Anoia; al carrer Riu Onyar; al carrer Riu Glorieta/Garcia Lorca (mercat); i al carrer Montblanc.

Al centre s'instal·laran quatre al carrer Dr. Mallafré; a l'avinguda Països Catalans; a l'avinguda Maria Cristina; al passeig Torroja (Col. Sant Pau); al carrer Jaume; al carrer Unió; al carrer Baró IV Torres; al carrer Pere Martell; al carrer Ernest Lluch; al carrer Lleó; al carrer Cervantes amb Lleida; al Cementiri; i dos al carrer Pont i Gol. També se'n posaran dos a les Gavarres: al carrer Josep M. Folch i Torres i al Joan Amades i Gelats. A la Móra es posarà al carrer Ripollès amb Cerdanya i al carrer Baix Camp amb Baix Llobregat. A Icomar a Icomar Bloc 4.

Llevant/Boscos/Cala Romana al carrer Tramuntana amb Cota; dos al carrer Llevantina (Bon Sol i a l'entrada a l'urbanització); al carrer Tramuntana amb carreró H; i a l'avinguda Boscos Centre Comercial. A Monnars es posaran a la Rambla Lleó Menor - Monnars

Al Parc Riu Clar es posarà al carrer Lluís Bonet i Amigó. A Sant Salvador es posaran dos a l'avinguda Sant Salvador i un al passeig Santa Isabel: Mentre que a Sant Pere i Sant Pau s'instal·laran al Bloc La Mussara 9 - CEIP Salle; al Bloc Uruguai - CEIP Marcel·lí Domingo; al Bloc Florida; i al Pont d'Armentera.