Adjudiquen l’organització del primer congrés sobre el romesco a Tarragona per 118.000 euros

L’Ajuntament de Tarragona treballa en l’organització del primer congrés sobre el romesco que celebrarà a la ciutat el tercer quadrimestre del 2025. El consistori ha adjudicat per 118.484,41 euros els serveis de secretaria tècnica i secretaria científica a dues empreses que s’encarregaran de la realització d’aquest esdeveniment que combinarà la creativitat gastronòmica, la història i la investigació.

La companyia La López Café ha guanyat el lot 2 del contracte, corresponent al servei de secretaria científica, que va rebre dues ofertes —una de les quals va ser inadmesa perquè va arribar fora de termini—. L’adjudicatària s’encarregarà de crear els continguts del programa, així com de desenvolupar el relat que servirà com a base del pla de comunicació.

També hauran d’estipular els perfils dels ponents que hi participaran i organitzar la cerimònia inaugural amb l’Ajuntament, entre altres. A més, serà la responsable de dissenyar el comitè científic que participarà en el desenvolupament de la trobada. L’empresa comptarà amb un pressupost de 25.490,31 euros (IVA inclòs).

D’altra banda, el lot 1 del contracte, que correspon al servei de secretaria tècnica, s’ha adjudicat a Bulat Improve Goals per 92.994,10 euros (IVA inclòs). Com en el cas anterior, en aquest també hi va haver tres empreses interessades.

Una de les principals tasques de l’adjudicatària serà la confecció de la programació i la seva estructuració, a partir dels continguts que haurà creat l’empresa La López Café. Així, haurà de definir les àrees temàtiques en les que es dividirà el congrés, fer la recerca i gestió de ponents o establir les directrius de les presentacions.

Posar en valor el romesco

La consellera de Turisme, Promoció Econòmica i Comerç, Montse Adan, va explicar al gener, quan va sortir a licitació la realització d’aquest congrés, que l’objectiu de l’esdeveniment és «posar en valor la gastronomia de pròpia de la ciutat com a tret diferencial de la nostra cuina bimil·lenària vinculada a la Mediterrània». Durant un dia i mig, s’oferirà un espai de trobada amb el romesco com a principal protagonista. Es preveuen 250 participants, principalment professionals.

Hi participaran restauradors, empreses turístiques i patronals, així com gestors públics, tècnics i polítics de l’àmbit turístic de l’administració local, autonòmica i estatal. També hi haurà associacions, entitats i agents vinculats a la gastronomia; universitats, escoles d’hostaleria i turisme; investigadors i premsa especialitzada. La creació d’aquest esdeveniment és una de les accions incloses en el Pla de Sostenibilitat Turística en destí «Tarragona entre el blau i el verd», el qual està finançat amb fons europeus Next Generation.