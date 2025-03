La URV impulsa la mobilitat sostenible amb el programa de bicicletes "Mou-te en verd"

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

La Universitat Rovira i Virgili (URV) ha posat en marxa la prova pilot del programa de préstec de bicicletes "Mou-te en verd", una iniciativa que facilita la mobilitat de l'estudiantat dels campus tarragonins de Catalunya i Sescelades. Aquest projecte, impulsat per l'Oficina d'Igualtat i Compromís Social, busca fomentar un transport sostenible i saludable en els desplaçaments quotidians de la comunitat universitària.

El programa compta inicialment amb una flota de dotze bicicletes plegables, que ja han estat lliurades als estudiants de grau, màster i doctorat que compleixen amb els criteris de selecció, entre els quals s'ha tingut en compte la proximitat del domicili al campus i l'existència de vies adequades per al trajecte. Els usuaris assumeixen la responsabilitat del manteniment i la seguretat de les bicicletes, que han de guardar a casa seva durant la nit. A més, han abonat una fiança de 75 euros per garantir la seva conservació.

Les bicicletes "Mou-te en verd" són models plegables, robustos i equipats amb els elements de seguretat necessaris per circular per la ciutat: llum davantera, pilot vermell posterior, reflectants a les llantes i pedals, i un timbre al manillar. Després de provar-ne una, Dahiana Peñuela, estudiant de doctorat, destaca els avantatges del servei: «Tarragona és una ciutat petita, però he de caminar quaranta minuts de casa al campus; una bicicleta em solucionarà la vida. A més, és superlleugera!».

Segons Antonio de la Torre, tècnic de medi ambient i sostenibilitat de la URV, la iniciativa respon a la necessitat de reduir l'emissió de gasos d'efecte hivernacle dins la comunitat universitària i promoure un estil de vida més actiu. «Es tracta d'una mesura que aposta per una mobilitat més sostenible i eficient per als estudiants», afirma.

Encara en fase experimental, el projecte "Mou-te en verd" podria expandir-se a altres campus i localitats a partir del curs vinent, en funció dels resultats d'aquesta primera experiència. Amb aquesta iniciativa, la URV reafirma el seu compromís amb la sostenibilitat i la qualitat de vida del seu estudiantat, facilitant alternatives de transport ecològiques i eficients per al seu dia a dia.