La Guàrdia Urbana de Tarragona posa en marxa un pla d’acció per incrementar la seguretat en els espais públics de Tarragona. Aquest pla es basa en una planificació anual de diversos dispositius policials que es desenvoluparan a punts concrets i estratègics de tota la ciutat i que compten amb el suport dels Mossos d’Esquadra.

Els tres primers dispositius s’han portat a terme a l’entorn de Battestini i el parc de la Ciutat, als voltants del carrer Orosi i a la zona del parc de les Granotes i Amfiteatre. Durant aquests primers mesos de l’any, s’ha incrementat la presència policial en aquests punts, tant de Guàrdia Urbana com de Mossos d’Esquadra.

El balanç d’aquests dispositius ha sigut de 106 persones identificades, 3 detinguts (un per un delicte contra la salut pública, un per atemptat contra agents de l’autoritat i un per delicte contra el patrimoni), 16 denúncies per incomplir l’ordenança municipal (consum d’alcohol, tinença de substàncies estupefaents o tinença d’arma blanca) i s’han posat quatre denúncies en matèria de trànsit.

Aquestes accions són efectives perquè hi ha una major presència policial, es reforça la prevenció amb més visibilitat d’agents i s’incrementa la seguretat a les zones on s’està actuant.

A través d’aquests plans, la Guàrdia Urbana també desplega una campanya de proximitat per enfortir les relacions de la policia amb el teixit social i comercial de la ciutat. Un dels objectius més clars és escoltar a la ciutadania i tenir un contacte més proper, però sobretot, el que es busca és incrementar la seva qualitat de vida i la seguretat a la ciutat.