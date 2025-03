Tarragona acollirà per primera vegada els Premis Nacionals de Comunicació

Publicat per ACN Creat: Actualitzat:

Tarragona acollirà el proper 4 de juliol el lliurament dels Premis Nacionals de Comunicació. Ho ha anunciat el secretari de Mitjans de Comunicació i Difusió, Carles Escolà, a la Comissió d’Afers Institucionals del Parlament de Catalunya.

Serà la primera vegada que el lliurament es faci fora de Barcelona en el seus 25 anys d’història. Escolà ha destacat la «descentralització» dels premis que passen a ser «itinerants».

Dimarts el Govern va aprovar una reformulació dels premis per incorporar una categoria per a cada suport (premsa, ràdio, televisió i digital) i el Premi Nacional d’Honor, per reconèixer la trajectòria professional d’aquelles persones que han esdevingut un referent en la comunicació a Catalunya o en llengua catalana.