Llum i natura com a forma d’expressió artística

Aquest pròxim cap de setmana l’Espai Comella Escultura Natura, de l’artista Rufino Mesa, acollirà l’esdeveniment artístic Comella Llum, una proposta per la qual s’exposaran un conjunt d’instal·lacions lumíniques i propostes artístiques que tenen la signatura de joves artistes.

«Tot va començar amb el treball col·lectiu de l’alumnat d’Escultura de l’escola d’Art Llotja de Barcelona, quan vam mirar de teixir diàlegs entre tradicions artesanals, com el treball amb vímet, i les noves tecnologies», explica Amparo García, Coordinadora del departament d’Escultura de la Llotja. L’any passat la iniciativa es va obrir a projectes d’alumnes de segon curs d’Escultura, i enguany s’ha apostat per convidar-hi altres escoles.

Així, en l’edició de 2025, hi participen també l’Escola Superior de Disseny i d’Arts Plàstiques de la Llotja i l’Escla d’Art i Disseny de Tarragona. A més, a la Comella també s’hi mostraran obres de l’alumnat d’Erasmus que han passat pel centre barceloní (i que són procedents de la Technische Hochschule Rosenheim Munic i de la NABA, Nuova Accademia di Belle Arti de Milán), i d’exalumnes del centre.

I, com a colofó, també hi haurà el treball que han fet les nenes i els nens d’El Niu de la Comella, que d’aquesta manera faran la seva aportació a aquesta festa de llum. «Encara que sigui d’una manera més modesta i amb mitjans més al nivell dels nostres currículums acadèmics, donar als nostres alumnes la possibilitat d’enfrontar projectes professionals reals d’aquesta índole ha estat un repte molt enriquidor», assegura Amparo García.

Comella Llum 2025 s’inaugurarà aquest mateix divendres a les 19.30 h. Dissabte i diumenge, també estarà obert a partir d’aquesta mateixa hora. L’entrada és gratuïta i el públic podrà passejar per entremig del bosc i de les diverses instal·lacions lumíniques.

L’Espai Comella, Escultura i Natura (CEN) és un parc d’escultures a l’aire lliure de l’artista Rufino Mesa a Tarragona. També acull altres propostes artístiques, com exposicions d’escultures, fotografia, gravat i dibuix, així com conferències i presentacions de llibres.

A més, en aquest espai tota aquesta acció cultural dialoga amb el compromís per la natura, la reflexió, la conservació i la millora del paisatge. El CEN és dins el terme municipal de Tarragona, a 3 km de la ciutat, molt a prop del barri de Sant Pere i Sant Pau. Està envoltat per les pinedes del santuari del Loreto i s’hi arriba per la carretera del Pont d’Armentera, abans de l’AP7.