L'Ajuntament de Tarragona licitarà la instal·lació d'una guingueta a l'Anella Mediterrània

L'Ajuntament de Tarragona obrirà una nova licitació per adjudicar la concessió administrativa d'ús privatiu d'una finca municipal per destinar-la a l'activitat de restauració a l'Anella Mediterrània. El consistori obrirà aquesta nova licitació després que l'única empresa que s'havia presentat per crear i gestionar aquest servei hagi renunciat per motius personals.

L'objectiu de l'Ajuntament és tornar a obrir el procés per tal d'instal·lar una guingueta al voltant del llac de l'Anella Mediterrània amb la finalitat de poder oferir un servei de bar i restauració a totes les persones usuàries d'aquest epicentre esportiu de la ciutat, fomentant un entorn saludable destinat tant a la pràctica esportiva com al descans, al lleure i a la conciliació familiar.