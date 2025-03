Instal·laran una quarentena de reductors de velocitat en diferents punts de Tarragona

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

L’Ajuntament de Tarragona licitara els treballs per col·locar 44 reductors de velocitat en diferents punts de la ciutat per tal de pacificar el trànsit. La consellera de Mobilitat Sonia Orts ha explicat que amb aquest contracte «cobrirem els punts amb més alta sinistralitat, i hi hem incorporat també els suggeriments de les associacions de veïns, que coneixen molt bé el dia a dia dels seus barris».

Orts assegura que «en el plec de clàusules s’hi ha afegit 8 localitzacions més com a millora del contracte». Properament es licitaran els treballs que tindran una durada d’unes quatre setmanes i un cost de 99.602,64 € (IVA inclòs).

Dels accidents amb víctimes que es produeixen a Catalunya tres quartes parts es produeixen en zones urbanes, i gairebé el 20% de les persones implicades són vianants. L’excés de velocitat és una de les principals causes d’accidents en l’àmbit urbà. Els elements reductors de velocitat són una de les aplicacions de la moderació de la circulació. Aquests elements físics tenen una eficàcia immediata, situada entre el 20 i el 30% de reducció de la velocitat.

Criteris de planificació

Els reductors s’instaran a tots els barris de la ciutat, tant al centre com als barris i s’han decidit tenint en compte diversos aspectes de millora de la seguretat vial. En aquest sentit hi ha un grup de reductors destinats als carrers propers als centres escolars per garantir una velocitat adequada com el proposat a l’avinguda Maria Cristina, 51, proper a l’escola Sant Pau o al bloc Uruguai de l’escola Marcel·lí Domingo.

D’altres s’instal·laran per fer front a l’excés de velocitat, com per exemple els proposats al carrer de l'Arquebisbe Josep Pont i Gol o a l’avinguda dels Països Catalans. Finalment també s’han tingut en compte la instal·lació d’un parell de punts al polígon de les Gavarres per garantir una mobilitat més segura.

A Bonavista es col·locaran en dos punts del carrer Vint-i-dos; al Camí de la Coma (Complex Esportiu) i al carrer Tres. Als barris de Camp Clar/La Granja/Torreforta es posaran al carrer Amposta (Mercat); en dos punts del carrer Tortosa; carrer Falset; carrer Riu Siurana amb Riudecanyes; a l'accés a Torreforta pel carrer Deltebre; al carrer Gran Canaria; al carrer Sant Benilde; en dos punts del carrer Riu Fluvià; al carrer Prades; al carrer Riu Anoia; al carrer Riu Onyar; al carrer Riu Glorieta/Garcia Lorca (mercat); i al carrer Montblanc.

Al centre s'instal·laran quatre al carrer Dr. Mallafré; a l'avinguda Països Catalans; a l'avinguda Maria Cristina; al passeig Torroja (Col. Sant Pau); al carrer Jaume; al carrer Unió; al carrer Baró IV Torres; al carrer Pere Martell; al carrer Ernest Lluch; al carrer Lleó; al carrer Cervantes amb Lleid ; al Cementiri; i dos al carrer Pont i Gol. També se'n posaran dos a les Gavarres: al carrer Josep M. Folch i Torres i al Joan Amades i Gelats. A la Móra es posarà al carrer Ripollès amb Cerdanya i al carrer Baix Camp amb Baix Llobregat. A Icomar a Icomar Bloc 4.

Llevant/Boscos/Cala Romana al carrer Tramuntana amb Cota; dos al carrer Llevantina (Bon Sol i a l'entrada a l'urbanització); al carrer Tramuntana amb carreró H; i a l'avinguda Boscos Centre Comercial. A Monnars es posaran a la Rambla Lleó Menor - Monnars

Al Parc Riu Clar es posarà al carrer Lluís Bonet i Amigó. A Sant Salvador es posaran dos a l'avinguda Sant Salvador i un al passeig Santa Isabel: Mentre que a Sant Pere i Sant Pau s'instal·laran al Bloc La Mussara 9 - CEIP Salle; al Bloc Uruguai - CEIP Marcel·lí Domingo; al Bloc Florida; i al Pont d'Armentera.

Esquenes d’ase i coixins berlinesos

Els reductors que s’instal·laran son esquenes d’ase i coixins berlinesos. Les esquenes d’ase s’implanten perpendicularment a la calçada i en tota la seva amplada. Aquests reductors son els adequats per a carrers amb una limitació de 30 km/h així com a les entrades o vies perimetrals de les zones 30 i les residencials. També per aquelles vies principals i secundàries on puntualment es vol limitar la velocitat.

Per la seva banda, el coixí berlinès és una elevació implantada a una part de la calçada (no s’estén a tota l’amplada de la calçada). Aquest dispositiu fa que els vehicles de transport públic i camions puguin circular sense patir l’efecte de l’elevació. Les motos i les bicicletes poden continuar la seva trajectòria per la dreta sense haver de passar per l’elevació. Només els turismes, per l’estretor de la distància entre les rodes del mateix eix, estan obligats a passar per la part elevada, o bé amb les rodes de la dreta o amb les de l’esquerra.