Publicat per ACN Creat: Actualitzat:

El Fòrum Judicial manté calendaris. El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, ha reiterat que les obres començaran el pròxim any i que el nou equipament entrarà en funcionament el 2028. També ha assegurat que la licitació de la redacció del projecte es farà en els mesos vinents, tal com estava previst.

Durant la visita feta aquest dijous als terrenys on s’ubicaran les noves instal·lacions, el ministre de Justícia, Félix Bolaños, ha afirmat que es tracta d’un edifici «emblemàtic» i que estarà adaptat a les necessitats actuals. «L’edifici estarà adaptat a la justícia del segle XXI, recordant la història de la ciutat i mirant al futur amb una de les millors instal·lacions d’Espanya», ha dit.

Imatge dels terrenys on es construirà el Fòrum de la Justícia de Tarragona.ACN

Bolaños també ha assenyalat que la implementació de la nova llei d’eficiència judicial suposa la «major transformació de la justícia en dècades» i ha assegurat que amb els mateixos recursos econòmics es podran assignar més places. «Amb els tribunals d'instància hi haurà l’especialització, tindrem més recursos per atendre i assignar més places», ha subratllat.

Preguntat sobre si els pròxims pressupostos inclouran una partida per a la creació d’una nova sala penal a l’Audiència de Tarragona -per revertir el col·lapse de les seccions segona i quarta-, el ministre ha assenyalat que la nova llei permetrà millorar el servei. Per la seva banda, el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, ha recordat que la construcció del Fòrum Judicial no està supeditada a l’aprovació dels pressupostos catalans i que es manté el calendari previst del projecte.