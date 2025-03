La Fira d’Ocupació de Tarragona oferirà un miler de llocs de treball

Publicat per Oriol Castro Creat: Actualitzat:

El pròxim 13 de març se celebrarà una nova edició de la Fira d’Ocupació organitzada per la Cambra de Tarragona. A l’esdeveniment, que es farà al Recinte Firal, hi assistiran unes noranta empreses que oferiran un miler de llocs de treball. «Aquesta fira és la nostra millor contribució al desenvolupament del territori», va expressar Laura Roigé, presidenta de la Cambra, en l’acte de presentació de l’esdeveniment.

Els sectors que necessiten més personal són el de turisme, la logística, l’industrial i el d’administració. «S’acosta la nova temporada turística i necessitem treballadors. Tenim una gran rotació de personal i hem notat un augment de baixes mèdiques i d’absentisme», va explicar Francesc Pintado, president de l’Associació d’Empresaris de l’Hostaleria de Tarragona.

Aquesta edició, a diferència de la que es fa a finals d’any, estarà oberta tot el dia de les 10 a les 18 hores. «La fira és un producte d’èxit, que funciona molt bé. Les xifres són impressionants. Nosaltres com a Port buscarem una trentena de professionals», va indicar Santiago Castellà, president del Port de Tarragona.

L’edició passada, van visitar la fira més de quatre mil persones. «El desenvolupament del territori només es pot assolir amb el treball en xarxa i aquest esdeveniment n’és un exemple», va expressar Montse Adan, consellera de Comerç, Turisme i Promoció Econòmica.

25.000 visitants

Des del 2019, prop de 25.000 visitants han assistit a les Fires de l’Ocupació celebrades a la ciutat. «Actualment, sembla que l’única forma de trobar treball sigui al món digital. La Fira ofereix altres possibilitats», va exposar Francisco Javier, director general d’Asfaltos Españoles.

Els representants es van mostrar preocupats per la falta de treballadors en diferents sectors i el nombre d’aturats al país. «Les administracions hem de canviar el ritme. Les formacions són molt distants de les necessitats reals de les empreses. S’han de fer noves formacions i titulacions per a donar resposta a unes necessitats que abans no hi havia», va reblar Adan.

En aquest sentit, des del territori es reclamen més places de formació professional. «Estem veient una gran evolució d’aquest tipus de formacions. No ens podem permetre tenir molta oferta de feina i gent aturada», va indicar Castellà. L’hostaleria n’és un exemple. «L’escola de Cambrils és impossible que doni l’abast a les necessitats del sector al territori», va expressar Pintado.

Tallers i ponències

A la fira es programaran tot un seguit de tallers que donaran als assistents les eines que necessiten per ocupar el treball que desitgin. Les oferiran Anna Morros, Nando Coronado i Pep Ferrando.