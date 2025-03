Ferran Pedret: «Les inversions compromeses a Tarragona estan assegurades i seran una prioritat»

Publicat per John Bugarin Creat: Actualitzat:

L’estabilitat del Govern de la Generalitat s’ha vist afectada per la no aprovació dels pressupostos?

«L’estabilitat del Govern no ha estat compromesa en cap moment i estic convençut que els grups parlamentaris que van donar suporta la investidura de Salvador Illa tampoc s’ho han plantejat. Ni el Govern ni Catalunya s’aturaran si aquest any, finalment, no hi ha pressupostos. S’han previst tots els escenaris i, si és necessari, s’iniciaran els treballs per disposar dels decrets de suplement de crèdit per poder mobilitzar així tots els recursos d’un cicle econòmic que és positiu i expansiu».

Serà suficient per a cobrir les inversions previstes per a aquest 2025?

«Diria, sense temor a arriscar-me excessivament, que si els grups parlamentaris són responsables amb la ciutadania, no haurien d’estar en risc les inversions acordades i previstes tant en els acords d’investidura com en el propi pla de govern».

Llavors, les inversions pendents al Camp de Tarragona estan assegurades?

«Cadascun dels projectes porta els seus ritmes, però, amb totes aquelles inversions que el Govern de la Generalitat s’ha compromès a dur a terme, la ciutadania del Camp de Tarragona pot estar tranquil·la perquè Salvador Illa és un home de paraula i ho complirà sense cap mena de dubte. La pregunta és si pot suposar algun retard en alguns projectes. Jo espero que no, però la informació més detallada la té el Govern de la Generalitat. Vull destacar que, durant molt de temps, la gent del Camp de Tarragona i de l’Ebre, s’han sentit ciutadans de segona pel que fa a les inversions i això no pot ser. Amb Illa, les inversions compromeses aquí seran una prioritat».

Quina és la seva opinió respecte a la voluntat del territori de crear una Àrea Metropolitana de Tarragona?

«Ens sembla una iniciativa molt oportuna i, fins i tot, necessària. Hi ha municipis molt importants relacionats econòmicament, socialment i culturalment que formen una realitat metropolitana i donar-li una articulació administrativa i institucional a això fa que els projectes que es puguin articular a escala metropolitana adquireixin molta més potència. A més, permet planificar serveis, infraestructures i equipaments d’una manera més racional i eficient. Els municipis que articulen aquesta proposta es trobaran sempre una cooperació lleial i tot el suport de la Generalitat de Catalunya».

El tramvia serà clau...

«Serà la columna vertebral d’aquesta realitat metropolitana. S’han accelerat els treballs per a aquesta primera fase del Tramcamp, que transformarà la mobilitat al Camp de Tarragona».

Per a construir la nova Biblioteca provincial a la ciutat de Tarragona, és necessari tenir el Pla d’Usos de la Tabacalera. La Generalitat ja l’està tramitant?

«Està pendent de celebrar-se una nova comissió interadministrativa entre l’Ajuntament de Tarragona, la Generalitat i el Govern d’Espanya; però, mentrestant, s’està treballant en els aspectes més tècnics i, per tant, segur que s’està avançant. Fins on jo sé, s’està treballant en el Pla d’Usos d’aquest important equipament cultural».

La Generalitat veu bé la proposta de l’alcalde de la ciutat, Rubén Viñuales, de crear un Consorci del Patrimoni de Tarragona?

«Estem molt a favor de la col·laboració entre administracions. Sigui sota la fórmula del consorci, que a nosaltres ens sembla perfectament bé, o sigui qualsevol altra, les administracions treballaran plegades per millorar la gestió del patrimoni de Tarragona».

Tarragona ciutat serà una de les grans beneficiades amb l’aposta que està fent el Govern per l’habitatge.

«Els ajuntaments han estat fent molts esforços durant moltes dècades en matèria d’habitatge i qui té les competències és la Generalitat. Ja s’ha anunciat una mobilització molt significativa de recursos. La dificultat per accedir a un habitatge és la principal causa de desigualtats en la nostra societat. L’octubre passat, Salvador Illa va anunciar la construcció de 200 pisos a Campclar, on el mateix Ajuntament està promovent 192 habitatges socials. Fa poc, es va anunciar que hi haurà projectes de construcció en tres solars de la ciutat de Tarragona. A Campclar, també es durà a terme la rehabilitació de 338 pisos públics».

S’està tramitant el nou informe ambiental per al PDU del Hard Rock?

«No tinc informació sobre l’estat concret del tràmit administratiu. El que puc dir és que el Govern de Salvador Illa ha complert amb els acords d’investidura pel que fa a posar fi a l’exempció en la fiscalitat del joc. També complirem amb tot allò que marqui la llei, des del punt de vista dels tràmits administratius. A partir d’aquí, han de ser els promotors els qui decideixin què fer amb el projecte que inicialment van dissenyar».