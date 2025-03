Cala Romana, platja Llarga i Boscos, contra l’alberg juvenil: «No volem turisme de borratxera»

Publicat per Oriol Castro Creat: Actualitzat:

La Federació d’Associacions de Veïns Est de Tarragona (FAVE) es mostra «totalment contrària» a la creació d’un alberg juvenil a la Ciutat de Repòs i Vacances. La federació, creada fa pocs mesos, aglutina els veïns dels barris Boscos, Cala Romana i platja Llarga. «Som uns quatre mil veïns. Vam decidir sortir de la federació de Llevant i crear la nova organització», explica J.Samitier, president de FAVE.

«Tenim un gran recinte amb molts metres quadrats entre els barris. I consideren que el millor per al barri és un alberg. No volem turisme de borratxera prop de les nostres urbanitzacions», indica el president. «No trobem que sigui el lloc on tenir 300 joves de 18 a 25 anys», afegeix.

Segons els veïns, el projecte no aportarà «res» als barris. «Ens preocupa que el govern municipal estigui d’acord amb aquest projecte perquè durant la campanya s’hi van mostrar en contra», diuen. Els residents consideren que el projecte de la Generalitat ha menystingut les seves necessitats «reals», que veuen desateses. Aquestes són, segons els veïns, equipaments esportius, centres d’atenció, centres educatius i residències de gent gran.

«Entenem que abans hi pogués haver diferències i dificultats entre l’Ajuntament i la Generalitat perquè eren de partits diferents, però ara no. No comprenem perquè continuen endavant amb un projecte d’Esquerra Republicana», explica el president. El projecte inclou la creació d’un centre cívic a l’antiga Ciutat de Repòs i Vacances. «És una bona notícia i ho necessitem. Però no és una gran alegria, no al costat d’un alberg. El que ja tenim a Monnars funciona molt bé», sentencia el president.

De la Part Alta a Llevant

A més a més, els residents als barris pròxims a l’antiga Residencial proposen que l’espai aculli el Parador Nacional projectat a Tarragona. «Creiem que pot encaixar. Es tracta de donar un benefici per la ciutat i pels barris», exposen els veïns. Tot i això, des de l’Ajuntament s’han ofert dues possibles ubicacions al ministeri de Turisme: Ca l’Ardiaca i l’espai que ocupa actualment el Conservatori de Música, al carrer Cavallers.

Possibles mobilitzacions

Amb tot, els veïns aglutinats a FAVE demanen reunir-se amb l’Ajuntament i tractar aquestes propostes. «Si la situació segueix igual no descartem mobilitzacions o altres accions», diu el president. La previsió de la Generalitat és que les obres de l’alberg juvenil arrenquin aquest març. La inversió total del Departament de Drets Socials serà de 15.280.155,15 euros.