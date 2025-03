El supermercat 24 hores de Tarragona obligat a tancar de nit rep 4 denúncies per incomplir-ho

Un establiment al carrer Apodaca ha sigut el primer en rebre aquesta restricció per part del consistori.Diari Més

Publicat per Oriol Castro Creat: Actualitzat:

L’Ajuntament de Tarragona ja ha signat la primera resolució de limitació d’horari en un supermercat 24 hores a la ciutat. Concretament, es tracta d’un establiment al carrer Apodaca, que ha sigut el primer a rebre aquesta restricció per part del consistori.

L’Ajuntament ha desestimat les al·legacions del supermercat i ha tirat endavant la resolució, que no li permet obrir de 22 a 8 hores. «Hi haurà un abans i un després. La mesura es basa en informes de la Guàrdia Urbana i el Departament de Comerç estem autoritzats per a limitar l’horari», exposa Montse Adan, consellera de Comerç.

Precisament, la Guàrdia Urbana va estar pendent la primera setmana que l’establiment complís la restricció. El supermercat 24 hores va patir quatre denúncies per incompliment de l’horari de tancament, ja que l’establiment estava obert i en funcionament fora de l’horari permès.

Venda per la reixa

En una ocasió, tot i tancar després de denunciar-lo, des de la Sala de Coordinació i Atenció Ciutadana (SCAC) de la GUT es va veure com en diverses ocasions s’obria la persiana i entraven clients i també com feia alguna venta a través de la reixa. Totes aquestes denúncies s’incorporen a l’expedient per desobediència de compliment del decret de tancament en horari nocturn.

«L’incompliment portarà a multes econòmiques. Hi estarem a sobre», explica Adan. De fet, des del Departament de Comerç ja s’està treballant en un segon establiment. «Volem evitar situacions conflictives en determinades zones com la Part Baixa. L’activitat comercial no pot originar conflictes veïnals i de convivència», considera la consellera.

Evitar conflictes

La preocupació de l’Ajuntament vers aquesta mena de comerços es va originar el passat estiu. Al juny, un comerciant del carrer Orosi va ser apunyalat i les queixes veïnals sobre actes incívics a la Part Baixa van anar en augment.

Davant aquest escenari, el consistori va considerar que la presència d’aquest tipus d’establiments és un dels motius de la proliferació d’actes incívics i delictius i va buscar la fórmula jurídica per a fer-los tancar a la nit en el cas que fos necessari. El consistori s’acull l’article 37.3 de la Llei 18/2017 de l’1 d’agost de comerç, serveis i fires, el qual permet als ens locals obligar aquest tipus d’establiments a tancar a la nit o variar el seu horari «per raons d’ordre públic, de convivència o mediambientals».

La Guàrdia Urbana, els Mossos d’Esquadra i alguns departaments de l’Ajuntament, com el de Neteja Pública, recopilen informació de cada supermercat 24 hores de la ciutat per a l’elaboració d’un informe individualitzat de cada comerç.

Es recullen queixes ciutadanes, així com actuacions policials relacionades amb baralles, armes, drogues i molèsties als residents de la zona. Tanmateix, s’estan analitzant les denúncies que s’han interposat a cadascun dels establiments per problemes associats a l’ordre públic i la convivència.