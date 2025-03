Rosario i Zahara, caps de cartell del Festival Teta de Tarragona

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

La IV edició del Festival TETA de Tarragona ae celebrarà a l’Auditori del Camp de Mart els dies 30 i 31 de maig i comptarà amb Rosario i Zahara com a caps de cartell. El festival feminista de Tarragona està impulsat per la conselleria d'Igualtat, Polítiques Feministes i LGTBI+ de l'Ajuntament de Tarragona. Completen el cartell Clara Peya, Ouineta, Elena Garcia, Roserona i Les Que Faltaband.

«El festival TETA no és només un esdeveniment, sinó una plataforma que impulsa la igualtat de gènere i la sororitat en la indústria musical i en la societat en general; i compta amb la participació de nombroses entitats socials i feministes de la ciutat, les quals tenen un espai propi», ha manifestat en el transcurs de la presentació la consellera d'Igualtat, Polítiques Feministes i LGTBI+, Cecilia Mangini, qui ha destacat que aquesta quarta edició «vol ser un espai de resistència, celebració i visibilització de les veus de dones que busquen trencar barreres i oferir un espai segur i lliure de violència».

Aquest 2025, el Teta Fest torna reunir algunes de les veus més destacades de l’escena musical, consolidant-se com un punt de trobada per reivindicar la presència femenina a la música. Des de la seva primera edició l’any 2022, el festival ha ofert una àmplia gamma de propostes culturals, incloent-hi concerts, monòlegs, recitals de poesia, DJ’s, tallers i activitats organitzades per entitats feministes i socials del territori.

Les entrades pel festival estaran disponibles a partir de demà, 6 de març, a un preu de 25 euros pel tiquet de dia i de 36 euros per l’abonament dels dos dies al següent ENLLAÇ.

Programació d'alt nivell

El 30 de maig el Teta Fest donarà el tret de sortida amb una programació d’alt nivell protagonitzada per algunes de les artistes més destacades del panorama musical actual. Obrirà el Teta Fest, a partir de les 21 hores, Clara Peya. Considerada una de les pianistes i compositores més prolífiques i transgressores de l’escena musical del nostre país. Corsé, el nou treball de la pianista, gira entorn de la violència que porta implícita el concepte de perfecció.

La nit continuarà amb l’esperada actuació de Zahara que arribarà a les 22.30 hores. Considerada una de les icones més destacades de la música alternativa a l'estat Espanyol, amb més de 20 anys de trajectòria i sis àlbums publicats, torna amb el seu xou més espectacular fins ara, on presentarà algunes de les cançons del seu sisè àlbum d'estudi, Lento Ternura.

A les 00 hores, Ouineta tancarà la jornada amb una actuació que es concep com una experiència total, inspirada en la cultura urbana i les icones pop de finals dels 2000, que desafia els límits del seu propi imaginari a través d’una mirada distesament irònica.

El 31 de maig el Teta Fest posarà el colofó final a aquesta edició amb una combinació d’estils i sensibilitats que faran vibrar el Camp de Mart. A les 21 hores, Roserona obrirà la segona jornada del Teta Fest. La cantant i compositora cardedeuenca, que irromp en l’escena actual amb Caro diario, una cançó que es convertirà en un clàssic modern a primera escolta i que combina l’anglès i el català de forma sorprenent, amb un estil pop d’autor, influenciat per estàndards de jazz. Es tracta del primer avançament del seu nou projecte, que veurà la llum molt aviat.

Tot seguit, a les 21.45 hores, Elena Garcia aportarà la seva energia i frescor amb un directe vibrant i ple de caràcter. La seva música combina rit­mes contagiosos amb lletres sinceres que exploren temes com l’amor, l’autenticitat i el creixement personal.

L'última i una de les actuacions més esperades del festival serà la de Rosario, que arribarà a les 22.30 hores. Rosario torna als escenaris per a presentar en directe el seu nou disc Universo de Ley en una gira homònima que resumeix més de tres dècades de carrera musical i en la qual interpretarà tots els seus grans èxits. L'àlbum que ara presenta és un homenatge als seus inicis, i en ell Rosario ha tornat a gravar els seus primers èxits a duo amb grans figures mundials de la música hispana.

Activitats als jardins del Camp de Mart

Diferents entitats socials i associacions feministes que formen part de la taula d'entitats de la conselleria d'Igualtat seran les màximes protagonistes el dissabte 31 de maig al matí, les quals oferiran diferents activitats obertes a tota la ciutadania amb l'objectiu de fomentar la participació del públic i donar a conèixer la seva tasca. Ho faran als jardins del Camp de Mart, el mateix espai on més tard, a les 18 hores, continuarà el talent femení amb l’actuació de l’únic duet de magues a Espanya, Niñas del Mago, i, a les 18.45 hores, l’actuació de Juls.

El mateix 31 de maig i també als jardins del Camp de Mart, es podrà gaudir del monòleg de l’humorista Coria Castillo (18 hores) i l’actuació de Ellas Music Band (19 h). I per tancar la jornada, els jardins acolliran el concert gratuït de Les Que Faltaband, grup format per vuit noies que s’ha establert com la revelació més destacada en l’escena de bandes de versions i que ofereix un espectacle potent i dinàmic, fusionant música i dansa de manera única.

El PreTeta, tres espais de debat

Enguany com a novetat l'espai de debat PreTeta oferirà tres jornades prèvies al Teta Fest, tres punts de trobada i de debat que promouen l'apoderament i la reflexió col·lectiva. Les dues primeres jornades PreTETA, es faran, amb motiu del 25è aniversari de la declaració de Tarragona com a ciutat patrimoni de la humanitat, a la sala del Sarcòfag d'Hipòlit del Pretori romà i s’emmarquen en el cicle Teixint Rebel·lies: Feminisme i orgull en diàleg a través de la història.

La primera jornada es farà el 18 de març a les 18.30 hores sota el títol Noms, renoms i “ménage à trois”: visions polièdriques de la dona a l'antiga roma i anirà a càrrec de Diana Gorostidi. La segona jornada serà el 15 de maig a les 18.30 hores i el debat girarà entorn del feminisme i la música. L'última jornada arribarà el 22 de maig a les 18 hores al Palau Firal i de Congressos de Tarragona sota el títol Veus, i respostes generacionals construint resistències. Montse Virgili, periodista i directora de Les dones i els dies, programa de Catalunya Ràdio, serà la conductora d'aquest debat.

Per assistir a aquestes tres jornades PreTeta cal inscripció prèvia en el web de l'esdeveniment.