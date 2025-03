Publicat per John Bugarin Creat: Actualitzat:

L’Empresa Municipal de Transports (EMT) de Tarragona es prepara per començar a traslladar a l’intercanviador de Battestini les parades d’autobús que hi ha al seu entorn. Les primeres que es mouran seran les que es troben a l’avinguda Prat de la Riba, en el tram entre la plaça Imperial Tàrraco i l’avinguda Ramón y Cajal. Això afectarà, doncs, a les línies L-34, L-6, L-3, L-30 i L-54; tots en sentit barris de Ponent.

També es produiran canvis amb les L-5 i L-85, que tenen parades al número 5 de Pere Martell i també al número 29 de Prat de la Riba. Aquestes se substituiran per una única parada terminal a Battestini, des d’on s’iniciaran els viatges d’anada en sentit Sant Salvador.

En canvi, en els trajectes de tornada —direcció centre de la ciutat—, actuarà com a estació final. Amb aquestes modificacions, es posarà en marxa la primera fase de les tres fases planificades per a la implantació de l’operativa de l’EMT al nou intercanviador, inaugurat el 17 desembre.

Des de llavors, l’espai havia estat acollint els autocars del pla alternatiu de Renfe per les obres al túnel de Roda de Berà. Aquest dilluns, però, van finalitzar els treballs, es va restablir el servei de trens i Battestini ha quedat lliure, a disposició dels busos municipals. La implementació de les parades en aquest espai, que es realitzarà de forma progressiva, permetrà optimitzar els temps i la distància dels recorreguts de l’EMT.

La segona fase de l’operativa es preveu que s’implanti a finals de juny, coincidint amb els habituals canvis d’horaris que pateixen algunes de les línies amb la finalització del curs escolar i l’inici de la temporada estival. En aquest cas, es mouran a Battestini les parades del carrer Pere Martell —on desapareixeran les dues marquesines que hi ha actualment— més properes a l’intercanviador. La tercera fase es durà a terme a finals d’any.

Més enllà de facilitar el transbord entre busos als usuaris o els intercanvis programats entre els conductors de l’EMT, el trasllat d’aquestes parades en un únic lloc com és Battestini també suposaran una millora per als veïns de Prat de la Riba o Pere Martell, dos carrers que queden saturats per l’acumulació de persones que esperen el bus.

Altres afectacions

Hi haurà altres línies que patiran afectacions per la nova operativa de l’EMT. La L-8 en sentit Hospital Joan XXIII efectuarà una nova parada a Rambla Nova, 105, en substitució de l’actual parada a Prat de la Riba, 29. També deixarà d’aturar-se en aquest punt la L-41, així com la L-23, tot i que ho continuarà fent a Prat de la Riba, 11. L’EMT apunta que ha posat en marxa diferents accions informatives per a comunicar tots aquests canvis i trasllats de parades a Battestini als usuaris del transport públic municipal.