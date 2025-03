L’AFA de l'escola Marcel·lí Domingo de Tarragona reclama un millor manteniment

Publicat per Marta Omella Redactora Tarragona Creat: Actualitzat:

Les famílies de l’Escola Marcel·lí Domingo denuncien les «mancances de manteniment» del centre i reclamen més recursos per a les escoles públiques. Una reivindicació que l’Associació de Famílies d’Alumnes (AFA) va portar a la Rua de Carnaval de Sant Pere i Sant Pau el passat cap de setmana, on alumnes i pares van desfilar vestits de Mario i Luigi, dos coneguts lampistes del món dels videojocs. «Menys excuses, més inversions», i «L’AFA no és una empresa de lampistes», són alguns dels missatges que omplien les pancartes amb les quals marxaven.

«Ja tenim prou feina gestionant els menjadors i les extraescolars, com per a sobre, haver de fer-nos càrrec del manteniment del centre», afirma Esteve Torres, president de l’AFA. Enguany, explica, l’escola celebra 40 anys, i tot i que «no cau a trossos», l’edifici «pateix mancances que, després de quatre dècades, no poden ser ignorades». Torres explica que, si bé en els darrers anys l’Ajuntament ha donat resposta a algunes demandes, moltes han quedat desateses.

De fet, afirma, l’associació ha hagut de prendre la iniciativa i fer tasques que no li corresponen, com la pintura d’aules o la instal·lació d’equipaments al pati. «Fa un parell d’anys, un grup de pares voluntaris vam pintar les aules d’infantil i cicle inicial. Ara hem muntat unes taules de pícnic al pati perquè els nens esmorzin», explica. Tant la pintura com els bancs van ser adquirits pel mateix centre, que va assumir el cost.

Segons el president, fa anys que persegueixen solucions, però es troben atrapats en un «bucle administratiu entre l’Ajuntament i la Generalitat». «Només hem rebut excuses i evasives i al final només es fan petites reparacions en comptes d’una inversió real. No demanem només una rentada de cara, sinó millores estructurals necessàries», afirma Torres.

Aquesta petició, afegeix, la fan en nom de tots els centres educatius públics de la ciutat. «Si a nosaltres ens diuen que l’escola ja està ‘prou bé’, no vull imaginar com estaran les altres», lamenta el president. Per la seva banda, des de l’Ajuntament asseguren que «s’intenta donar el millor servei a tots els centres escolars municipals i solucionar totes les incidències possibles», però afirmen que «ara mateix no ens consta cap actuació pendent».

«Evidentment, no esperem una transformació integral immediata. Però estaria bé poder anar reformant gradualment el centre per resoldre aquestes mancances», assenyala Torres. De moment, apunta, el més urgent és la renovació dels lavabos d’Infantil, que «fa anys que no es troben en bones condicions».

Una altra de les preocupacions principals dels pares és el pati, on la pista de futbol presenta esquerdes i la pavimentació es troba en mal estat. «Les arrels dels arbres han aixecat diverses lloses, llavors el terreny és irregular, el que pot representar un perill per als alumnes», expressa el president.