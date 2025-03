El govern preveu tancar tots els contenidors en un any i ERC ho considera una «presa de pèl»

Publicat per Oriol Castro Creat: Actualitzat:

El govern municipal preveu tancar tots els contenidors de la ciutat a inicis del 2026. Així, per llençar la brossa es necessitarà una targeta específica. Aquest plantejament ha aixecat crítiques de l’oposició. «És una presa de pèl. Tancar els contenidors de tota la ciutat comporta un treball de més d’un any».

Així de clar es mostra Jordi Fortuny, conseller del grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya, en reacció a la previsió del govern municipal. Els republicans alerten que el govern no arribarà a temps de justificar una subvenció europea de 500.000 euros per a fomentar la recollida selectiva. «El termini acaba a principis de l’any que ve. Sembla que se’n fotin», expressa Fortuny.

Des de l’Ajuntament, s’explica que s’ha presentat una modificació de la subvenció perquè cobreixi només els contenidors tancats de la meitat del municipi, tot i que la previsió inicial es manté i s’espera poder adjudicar el nou contracte de la neteja pròximament.

Segons calcula el conseller republicà, com a molt es podria actuar en els contenidors de dos barris a la vegada. «S’ha d’informar prèviament els veïns, treballar a peu de carrer amb educadors i fer una anàlisi posterior de com funciona el sistema», indica Fortuny.

El Departament de Neteja del consistori va engegar la implementació del sistema de contenidors intel·ligents el 2021, sota el mandat de Pau Ricomà. Segons dades municipals d’aquell moment, la mesura va permetre augmentar la recollida selectiva fins al 71% al Serrallo i fins al 60% a Cala Romana i Bonavista. «És un esforç immens perquè és un canvi d’hàbit de la població. S’ha de convèncer la ciutadania que aquesta solució aporta benestar i que a la llarga és més econòmic», explica Fortuny.

Estalvi de 2,5 MEUR

Els republicans calculen que l’estalvi que produiria el sistema seria de més de 2,5 milions d’euros. «Rebaixaríem a la meitat totes les tones que incinerem. Són bitllets que cremem. No s’entén perquè el PSC va fer enrere la mesura», expressa Fortuny. Des de la plaça de la Font, exposen que les proves fetes van donar «resultats positius en recollida selectiva en general».

Tot i això, indiquen que a Bonavista hi havia un problema amb les bosses fora dels contenidors i que amb la continuïtat de contracte de brossa actual no es donava l’abast per recollir-les. «Amb el nou contracte està previst més serveis de repàs i sanejament de contenidors per afrontar aquest problema», afegeixen fonts municipals. «No tenir contracte i el tema dels diners no són excusa», conclou Fortuny.