Ahir al vespre es va donar a conèixer el Veredicte del Concurs de Comparses de l'edició d'enguany del Carnaval de Tarragona. El primer premi, i per tant el Trofeu 'Ninot del Carnaval', va ser atorgat a la comparsa Sinhus amb la temàtica Versalles. Com a primera comparsa classificada es va endur 1.500 euros de premi i properament haurà de decidir com a novetat si l’any vinent regnarà com a Rei o com a Reina del Carnaval 2026.

El segon premi va ser per la comparsa Urban Style amb la temàtica Inuits, els nòmades del gel. Com a segona classificada d’aquest 2025, es va endur 1.000 euros.

El Premi Honorífic ‘Participació i Promoció 2025’, dotat amb 200 euros, que premia la comparsa o entitat cultural o festiva que hagués participat en més activitats del programa i n’hagués fet una major difusió a les xarxes es va atorgar al Rei Carnestoltes i la seva Concubina, per la seva presència continuada en tots els actes del Carnaval i la difusió que van fer a les xarxes socials.

El Premi Honorífic 'Simpatia 2025', dotat amb 200 €, a la comparsa o entitat cultural o festiva que a proposta de la Comissió artística hagi protagonitzat un fet simpàtic durant la festivitat del Carnaval, ha recaigut en la Comparsa Màgic Dansa, per la seva simpatia i encant del seu Troncomòbil.

El Premi Honorífic 'Sàtira 2025', dotat amb 200 €, a la comparsa o entitat que, a proposta de la Comissió del Carnaval, hagi utilitzat més aquesta vessant i d’una manera més visible protagonitzant un fet simpàtic durant la festivitat del Carnaval a anat a parar a la comparsa La Murga, per la seva sàtira sobre els aparcaments municipals.

El Premi Honorífic 'Sostenibilitat 2025', dotat amb 200 € que, a proposta de la Comissió del Carnaval, reconeix la comparsa que hagi fet un ús més responsable del material utilitzat, ja sigui amb material reciclable o amb material emprat en altres moments, s’ha atorgat a la comparsa Amics de la Part Alta, pel reaprofitament de materials plàstics i l’ús d’elements biodegradables que han utilitzat per a la confecció dels seus vestits.

