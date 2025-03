Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

L’Ajuntament de Tarragona ha tret a licitació el contracte per a la digitalització de l’Anella Verda amb un pressupost de 130.000 € (IVA inclòs). L’objectiu és dotar l'oferta turística d'una web-app de rutes i la creació de continguts virtuals dels entorns de l’Anella Verda amb senyalització digital, potenciant l'oferta de productes i serveis turístics d'aquest espai, essent el punt de partida per a un model de gestió turística intel·ligent incorporant sistemes social media, per millorar i avaluar l’experiència del visitant. La web i les rutes que s'oferiran seran multi idioma (català, castellà, anglès i francès).

Aquesta iniciativa respon al Pla de Sostenibilitat Turística en Destinació Tarragona, entre el blau i el verd, un projecte finançat pels Fons Europeus Next Generation que aposta per un turisme verd i sostenible, per una millora de l’eficiència energètica, per la transició digital i per la competitivitat en el camí per donar compliment als Objectius de Desenvolupament Sostenible tot creant propostes de turisme sostenible a la ciutat de Tarragona que complementin i diversifiquin l'oferta de la destinació i també millorin l'experiència turística.

La gran ruta passa per sota d'un aqüeducte romà, masos medievals i cúpules modernistes, entre altres elements del gran patrimoni de Tarragona. Un recorregut d’un total de 34 km, que es pot fer tant a peu com en bicicleta. Tot i que, la tornada per la zona de la costa està reservada als caminadors.

Cal destacar que aquesta ruta principal, està dividida en nou sub-rutes de trams de menys distància pensada per activitats més relaxades però igualment atractives. Aquestes sub-rutes compten amb experiències vinculades amb la realitat augmentada. El llistat de les sub-rutes:

Ruta circular de Tarragona a l’ermita del Llorito – Coves del Llorito – Sant Pere i Sant Pau. Inici de ruta: pàrquing del Cementiri. (10.5 km aproximadament) Ruta circular del Parc Eco-històric del Pont del Diable – Jardins romàntics. Inici de la ruta: Pàrquing de l’aqüeducte del Pont del Diable. (5 km. Aproximadament) Ruta lineal del Camí del Francolí (llera esquerra). Inici de ruta: Parc del Francolí Ruta circular La Mora – Tamarit – Gaià – Ferran – Mèdol – La Mora. Inici de ruta: La Mora. (8 km aproximadament) Ruta circular La Mora – Mas Mèdol – Mas d’en Cusidor – Sant Simplici – La Mora. Inici de la ruta: La Mora Ruta circular Boscos de Tarragona – Gurugú – Mas Rafael – Mas Pastor – Mas d’en Sorder – Mas de la Creu. Inici de la ruta: Boscos de Tarragona Ruta circular La Mora – Escorpí– Monnars – Platja Llarga – La Mora. Inici de la ruta: La Mora Ruta circular: Bunquer de la platja de Tamarit – Desembocadura Gaià – Planada del Vinyet - Tamarit. Inici de la ruta Tamarit Ruta del bosc de la marquesa, platja llarga, punta de la creueta, roques dels Morrots, platja dels Capellans



Ta,bé s'oferiran d'altres experiències que es basaran en l'Aqüeducte romà del Pont del Diable; la Pedrera del Mèdol; el Castell de Tamarit; la Torre de la Móra; la Pedrera de la Punta de la Creueta; Sant Simplici; Ferran; el Santuari del Llorito; el Jardí eco-històric del Pont del Diable; la desembocadura Gaià – Plana del Vinyet; el búnquer de la platja de Tamarit; i el búnquer Roca del Gaià.

La consellera de Turisme, Montse Adan, ha explicat que «amb aquesta nova iniciativa, Tarragona es posicionarà com a referent en l'aplicació de tecnologia en espais naturals. La webapp, amb les seves rutes digitalitzades i la senyalització interactiva, no només millorarà l'experiència del visitant, sinó que també contribuirà a un turisme més organitzat i sostenible». A més, ha assegurat que «aquesta innovació ens permetrà gestionar la ciutat d'una manera més intel·ligent. Representa un pas endavant cap a un model de turisme més connectat i amb una visió de futur».