Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

La tasca de la Guàrdia Urbana i el Departament de Neteja Pública de l’Ajuntament de Tarragona per combatre l’incivisme i els abocaments il·legals ha permès sancionar a tres ciutadans per fer abocaments il·legals. Les sancions, considerades molt greus, es van interposar la setmana passada i ascendeixen a 2.001 euros cadascuna.

Les investigacions han permès identificar i sancionar els autors d’un abocament de diferents sacs de runa al camí del Llorito; de diversos residus al camí vell de Tarragona i un últim, per llençar voluminosos, com neveres i sofàs, al costat dels contenidors sense avisar al telèfon Verd perquè ho recullin.

Abocament al camí Vell de Tarragona.Ajuntament Tarragona

Abocament de voluminosos fora del contenidor.Ajuntament Tarragona

Des de l’Ajuntament es recorda durant el 2024 es van instal·lar cartells d’advertiment de prohibició d’abandonar voluminosos i andròmines als contenidors detectats com a més conflictius. En total es van enganxar 350 cartells en contenidors considerats punts negres. El consistori té a disposició de la ciutadania tres serveis per a la recollida de deixalles voluminoses d’ús exclusiu per a particulars, com és la deixalleria fixa, el Telèfon Verd i l’Aplicació Epp!.

Per altra banda, en l’ordenança municipal sobre convivència i ús dels espais públics es contemplen quatre tipus de sancions pel que fa a abocaments il·legals: de lleus n’hi ha dues, de 100€ i de 300€; les greus, de 1.001 €, i les molt greus, de 2.001 euros.