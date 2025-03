S’actualitzarà per segon cop l’antic projecte del gimnàs de Sant Pere i Sant Pau

Publicat per John Bugarin Creat: Actualitzat:

Els veïns de Sant Pere i Sant Pau continuen preguntant-se quan es construirà el nou gimnàs municipal que l’Ajuntament de Tarragona preveu construir al barri des de fa més d’una dècada. L’any 2011, es va elaborar un primer projecte executiu, el qual va ser actualitzat el 2022 per adaptar-lo als nous reglaments mediambientals i elèctrics. El consistori treballa perquè l’equipament es pugui començar a construir aquest 2025, però, abans, haurà de tornar a modificar el projecte per a adequar-lo als canvis normatius del Codi Tècnic d’Edificació (CTE).

El futur gimnàs es construirà al complex esportiu municipal de Sant Pere i Sant Pau, on també es duran a terme altres actuacions importants per a millorar les instal·lacions actuals. Entre altres, es contempla l’ampliació i millora dels vestidors de la piscina, que passaran de ser quatre a nou.

El conseller d’Esports, Mario Soler, assegura que «aquest projecte és una de les màximes prioritats dels pròxims anys i, per això, estem treballant amb celeritat per tal de disposar d’un projecte viable i poder començar les obres al més aviat possible». «Els veïns del barri es mereixen aquest nou equipament que donarà resposta a la demanda actual», afegeix.

L’Ajuntament, que està ultimant els plecs de la licitació per a actualitzar el projecte, preveu que el concurs públic s’obri durant aquest primer trimestre de l’any. Més enllà de modificar-lo perquè compleixi amb la normativa vigent, l’adjudicatària també haurà d’adaptar els costos a la realitat econòmica actual. Fonts municipals apunten que, quan es va fer la primera actualització, «els preus es van disparar per la inflació generada per la guerra d’Ucraïna i, actualment, haurien de ser més baixos».

Uns 2,6 MEUR reservats

Des del consistori, asseguren que compten amb un pressupost de 2.592.660 euros i que «només una part» està subjecte a la venda de patrimoni. Això, assenyalen, permet avançar amb tota la tramitació sense problema. Fa tres anys, en el mandat anterior, es va tirar endavant un modificatiu de crèdit d’1,5 milions d’euros per tirar endavant el projecte del futur gimnàs de Sant Pere i Sant Pau.

En el pressupost del 2024 es va preveure una altra partida d’1,1 milions mitjançant préstec bancari, però, el passat mes de maig, es va aprovar un canvi temporal de finançament de l’obra perquè el consistori necessitava fer ús d’aquests diners de forma urgent per a executar expropiacions a Ponent.

Així, aquest milió d’euros que havia de completar la inversió total per a pagar la construcció del nou equipament va passar a dependre de la venda de patrimoni. Tot i això, el govern municipal assegura que, un cop el projecte estigui actualitzat, s’iniciarà el procés per a obrir la licitació definitiva de l’execució de les obres. De moment, però, els veïns hauran de continuar esperant.