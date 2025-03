Publicat per Marta Omella Redactora Tarragona Creat: Actualitzat:

És dimarts d’enterrament i crema, i el penediment de la Quaresma ja queda més a prop que la disbauxa del Carnaval. Avui Tarragona plorarà el tràgic final del Rei Carnestoltes i la seva Concubina, executats com a resultat de la imminent sentència que ahir es va anunciar, de forma molt clara en el seu judici: «Jo, Virtudes Aciegas Cordeglâss, honorable magistrada d’aquest judici, declaro culpables de tots els càrrecs a Sa Majestat el Rei Carnestoltes XLII i la seva XXIX Concubina». Tot i que el veredicte fou el mateix que cada any, la Colla La Bóta s’assegurà que l’experiència fos única. Bé, no del tot, ja que enguany Ses Majestats foren jutjats dues vegades.

Mentre que a les 20 h la plaça de la Disbauxa esdevenia un tribunal, un parell d’hores abans, els monarques se sotmetien a una primera ronda que retornava al seu escenari original: el Saló de Plens de l’Ajuntament. Des de l’inici de l’acte, ja s’intuïa que aquest seria un judici especial. «Enguany, la Colla La Bóta celebrem quaranta anys!» feia saber la veu en off durant la presentació de l’espectacle. Així i tot, la colla aprofità el seu aniversari per homenatjar les altres entitats que, en un passat, s’encarregaren d’aquesta representació. D’aquesta manera, el judici es convertí en un Conte de Carnaval, on, com al relat de Dickens, els fantasmes d’alcaldes passats i presents visitaren el Saló de Plens, tot i que el futur romanguí incert.

Si bé el Rei i la Concubina eren qui s’assegueren al banc dels acusats, foren els diferents batlles qui es defensaren davant del públic i la jutgessa. Des del ja difunt «Josep María Ressaquens i en Coma», fins a l’actual «Ruinbien Vilmales Lalían», cap alcalde es va salvar de ser parodiat. «Joan Miquel Naval i Malbé» també fou present. L’exbatlle aparegué amb una gorra de capità per presumir sobre convertir Tarragona en Patrimoni de la Humanitat. «Gràcies a mi, la ciutat és plena de turistes!», bafanejà. «Turistes als restaurants», «Turistes als pisos», «Turistes pel carrer», respongueren els diferents personatges.

Per la seva banda, «Josep Feliz Pajesteros», arribà sense al·lè i en el xandall dels Jocs del Mediterrani. L’exalcalde acusava el Rei i la Concubina d’haver provocat el canvi d’ubicació de la Disfressa d’Or. Com? Organitzant una escandalosa orgia on no faltava cap polític de la ciutat. «Els de VOX van follar tant amb membres del col·lectiu que ara s’estan divorciant perquè tots dos eren passius», assegurà. «Pau RiscHumà Vaimorat», fou retratat com l’alcalde oblidat que «governà entre socialistes» i deixà un llegat limitat al polèmic carril bici, destinat a desaparèixer de la ciutat. Els culpables? El Rei i la Concubina, és clar. La darrera etapa, naturalment, la protagonitzà «Vilmales», que acompanyat de «Sandra Ramera», llençà bitllets i presumí alegrement sobre l’augment de pressupost pel Carnaval. D’on surten aquests diners? «Dels pàrquings és clar!», contestà.

L’actual alcalde no acusà Ses Majestats de cap crim, però malauradament això no aconseguí canviar el seu destí. «Els condemno a ser ajusticiats fins a la mort avui dilluns 3 de març de 2025. I a ser cremats, un cop morts, en una gran foguera a la plaça de la Font que purgui els seus pecats, demà dimarts 4 de març de 2025. Que així sigui!», conclogué la magistrada.