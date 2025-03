Publicat per John Bugarin Creat: Actualitzat:

L’Ivan Plana i el Dídac Martínez van coincidir el 2019 al programa Explorer, una iniciativa impulsada pel Banc Santander —amb la col·laboració de Tarragona Impulsa i la URV— que pretén ajudar els joves emprenedors a convertir les seves idees en negocis viables. Ambdós recorden que el primer dia, sense conèixer-se, es van asseure junts; tot i que va ser en un viatge a Barcelona per a assistir al 4YFN quan es va començar a forjar una relació que ha acabat donant fruits en l’àmbit empresarial.

«Per què no provem de fer alguna cosa junts?», es van preguntar. I així va ser: es van posar a vendre creps al Mercat Medieval de Montblanc i van guanyar 4.000 euros en dues setmanes. Veient l’èxit aconseguit, van voler continuar amb aquesta idea, però va arribar la covid i els dos joves es van veure obligats a treballar per separat en els seus propis projectes. El Dídac es va centrar en Activatic, l’acadèmia de reforç escolar i d’anglès que va impulsar el 2019 a Montblanc, d’on és ell. Ara, sis anys després, recorda que el programa Explorer va ser de gran utilitat per acabar de donar forma al seu primer negoci. L’Ivan també va rebre assessorament per a desenvolupar el seu propi projecte, una start-up d’aplicacions mòbils anomenada Caigo.

El 2021, després de la pandèmia, els dos emprenedors es van retrobar per engegar un nou camí junts. Van deixar enrere les creps i van decidir apostar-ho tot a Activatic, unint el vessant educatiu i l’informàtic, donant importància a l’ús de les mètriques. Van començar replicant a Tarragona l’acadèmia que tenia el Dídac a Montblanc. «Ho vam petar», afirmen. En un any, van decidir franquiciar la marca, que també va arribar a Constantí amb una acadèmia física. A altres municipis com Reus o Calafell, ofereixen serveis educatius enviant professors directament a les escoles.

El negoci està creixent molt ràpidament. El 2024 van doblar la facturació de l’any anterior i preveuen que es torni a duplicar aquest 2025. Amb aquests beneficis, van decidir «diversificar» i van comprar una botiga d’informàtica a Móra d’Ebre, així com immobles, entre altres. A més, pròximament, obriran la seva pròpia hamburgueseria a Tarragona. El Dídac i l’Ivan reconeixen que iniciatives com el programa Explorer són «essencials» per als joves emprenedors, així com tenir «una bona educació financera» que et permeti tenir un coixí econòmic a l’hora d’impulsar el teu projecte.

«Ordenar idees i aterrar-les»

El programa Explorer també va tenir un paper rellevant en la creació d’Open Biomech, una empresa que dissenya solucions aplicades a la instrumentació biomecànica en fisioteràpia i el sector sanitari. El CEO de la companyia, Biel Arilla, va participar en l’edició del 2022. «Era un moment en el qual tenia moltes idees i necessitava aterrar-les i ordenar-les», explica. En el seu cas, no era el primer negoci que creava. El 2019, l’endemà de graduar-se en Fisioterapia, es va donar d’alta com a autònom i va impulsar Biel Arilla Fisioterapia. Però això no era suficient per a ell, que buscava altres reptes en el sector de la biomedicina, àmbit en el que s’ha format també.

Biel Arilla, CEO d’Open Biomech, durant una xerrada.Gerard Martí

El Biel, juntament amb tres amics, van decidir treballar conjuntament per impulsar el projecte d’Open Biomech, centrat en la realització de valoracions biomecàniques. «Nosaltres busquem oferir cobertura i solucions de software i hardware tant de programari com d’eines físiques en open source, que vol dir que siguin lliures i amb un cost baix», detalla. L’objectiu principal és «democratitzar aquestes tecnologies tan prohibitives». En aquest sentit, assenyala que «buscar inversió és una limitació constant, sobretot en segments tecnològics». Respecte a això, remarca que l’«actitud emprenedora» és clau perquè un negoci tingui èxit, ja que «et dona l’empenta necessària per a quan les coses es posen més serioses».

D’altra banda, posa en valor programes com l’Explorer i, a més, destaca que «hi ha un molt bon ecosistema a la Catalunya sud que cal aprofitar-lo». Igualment, destaca que és important el «networking» que aporten iniciatives com aquesta perquè poden acabar sent de gran ajut per a impulsar projectes propis.