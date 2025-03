L'espectacle familiar de la Vella Quaresma torna al Mercat Central

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Aquest dimecres 5 de març començarà una nova edició del tradicional espectacle de la Vella Quaresma. Sota el títol La Vella Quaresma: el misteri de la serra, el Mercat Central acollirà per 7è any aquesta iniciativa familiar itinerant que durant set setmanes tallarà les set cames del personatge.

Per aconseguir-ho, la intrèpida inspectora Lola comptarà amb l’ajuda dels nens i nenes de Tarragona, que l’ajudaran a fer servir l’enginy per descobrir setmanalment quina parada del Mercat Central amaga la serra per tallar les cames de la Vella Quaresma.

L’espectacle es representarà cada dimecres fins el 16 d’abril a partir de les 18.00h, un cop acabi de sonar la música del Carilló a la plaça Corsini.

El nou format teatral, que es va estrenar l’any 2023, té una durada aproximada d’uns 25 minuts i va a càrrec de Kris Parera, actriu de Tarragona vinculada al teatre social i membre de l’ONG solidària Pallapupas.