L’antic mercat del Fòrum de Tarragona es convertirà en un centre d’interpretació gastronòmic

L’Ajuntament de Tarragona vol reobrir l’antic mercat del Fòrum i convertir-lo en un centre d’interpretació de la gastronomia del territori. «Serà un espai on es donarà a conèixer el producte quilòmetre zero», explica Montse Adan, consellera de Comerç.

El consistori vol anar de la mà de totes les denominacions d’origen de Tarragona, el sector del peix blau i la denominació d’origen d’oli protegida de Siurana, entre d’altres. «Ha de ser un complement del comerç de proximitat. També volem col·laborar a ells», diu Adan.

En aquest sentit, la consellera deixa clar que el projecte, que s’anomenarà Fòrum Tàrraco, no ha d’anar en contra del teixit comercial de la Part Alta. «No serà com el Mercat de San Miguel de Madrid. No es tracta de recuperar un mercat, perquè això aniria en contra de la gent que fa el dia a dia, com amb el mercadet que ja es fa a la plaça», assevera la consellera.

El consistori està redactant l’avantprojecte, que definirà els usos i la distribució de l’espai. De moment, ja s’han activat 445.000 euros. «200.000 són fons propis i tenim una subvenció de la Diputació de 245.000 euros. Calculem que tot el projecte tindrà un cost d’1,4 milions d’euros», explica Adan.

La titularitat de l’edifici ha passat a l’empresa municipal Mercats, que serà l’organisme que liderarà la reforma. «Confiem en poder acabar el projecte en tres anys», expressa la consellera i presidenta de Mercats. A part, Adan apunta que es vol que els usuaris principals del nou centre d’interpretació gastronòmic siguin els tarragonins.

«Aquest és l’objectiu. Es tracta d’una aposta per la nostra cultura. Si després és atractiu pels visitants de fora, endavant. Però no va dirigit al turisme. No s’ha de fer fora els veïns de la Part Alta i el seu teixit comercial per a mostrar la ciutat», exposa la consellera.

Menjar i cultura

El projecte també es farà de la mà de la conselleria de Cultura. «Creiem que és un espai que també pot acollir exposicions i actes culturals, com presentacions de llibres», indica Adan. També es planteja que es faran tallers de cuina i showcookings.

L’edifici a la plaça del Fòrum es troba tancat des del 2008. «Es troba en un estat de deteriorament important. És trist. Per fi es fa un projecte que no es quedarà en paper mullat i podrem recuperar l’immoble. Estem molt orgullosos», expressa la consellera.

Projectes inacabats

En les últimes dècades, des de l’Ajuntament s’han projectat diferents iniciatives per a reobrir l’antic mercat. La majoria han anat relacionats amb la Cultura i la Gastronomia, tot i que també els veïns han reclamat un ús social de l’edifici en diverses ocasions.

L’últim projecte de conversió del mercat del Fòrum es va anunciar durant el mandat de Pau Ricomà. El seu govern el volia convertir en un apèndix del nou Centre d’Art. L’edifici té un petit entresol on abans hi havia les oficines i consta de tres façanes, que donen a plaça del Fòrum, Peixateries i Merceria.