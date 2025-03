L’Ajuntament de Tarragona destina 6.000 euros en cartells perquè es recullin les caques de gos

Publicat per Oriol Castro Creat: Actualitzat:

L’Ajuntament de Tarragona posa al punt de mira l’incivisme amb els excrements dels animals de companyia. Per al consistori, un dels «majors problemes» d’embrutiment de la via pública al municipi és la presència d’excrements d’animals domèstics sense recollir a les voreres de diferents zones de la ciutat.

Per aquest motiu, des del departament de Neteja de l’ajuntament s’impulsarà una campanya informativa en alguns punts per recordar als propietaris l’obligació de recollir les caques dels seus gossos. El consistori ha licitat un contracte menor, per un valor de sis mil euros, amb IVA, per a adquirir un mínim de 40 cartells i panells informatius.

En l’informe justificatiu del contracte, l’Ajuntament recorda que l’ordenança reguladora del servei de recollida de residus estableix l’obligació dels usuaris de no embrutar la via pública.

Més de vuit mil

Els gossos, els gats i les fures han d’estar inscrits al registre del cens municipal d’animals de companyia de l’Ajuntament. Segons l’última actualització d’aquest registre, hi ha 8.663 animals de companyia registrats al cens de Tarragona.

La inscripció de l’animal en el registre s’ha de fer en el termini de tres mesos comptats a partir de la data de naixement, o de 30 dies des de la data d’adquisició, el canvi de residència, la mort de l’animal o la modificació d’altres dades incloses en el cens.

Prèviament a la inscripció de l’animal en el cens municipal d’animals de companyia, cal haver-ne dut a terme la seva identificació amb la implantació d’un microxip per part del seu veterinari. El nombre de gossos que viuen a les ciutats i pobles de Catalunya no ha parat de créixer els últims anys, a diferència del que ha passat amb l’índex de natalitat.

Segons l’últim cens disponible, a Catalunya hi ha 1.254.211 gossos i 1.139.260 menors de 14 anys, de manera que la taxa de gossos per cada nen és de l’1,1. Les xifres surten del cens de població de l’Institut Nacional d’Estadística (INE), i de les dades de l’Associació Nacional de Fabricants d’Aliments per a Animals de Companyia (ANFAAC), separades per comunitats, que corresponen al 2021.