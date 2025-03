Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

L'Empresa Municipal Mixta d'Aigües de Tarragona, Ematsa, ha finalitzat les obres de rehabilitació i equipament del pou Renau II, una captació històrica construïda als anys 80. Aquest projecte, que ha suposat una inversió total de 171.340,50 €, permet dotar el sistema d’abastament d’una major resiliència, augmentant la capacitat dels recursos propis de la companyia.

La rehabilitació ha consistit en reenfundar el pou per dins per assegurar la seva funcionalitat i equipar-lo per a l’extracció d’aigua. D’aquesta manera, el sistema Renau disposa de dues captacions en funcionament que, en conjunt, permeten assolir un cabal de 500 m³/h. Aquest recurs capta l’aigua de l’aqüífer calcàries mesozoiques del Montmell, es tracta d’un pou molt cabalós essencial pel servei municipal en cas de fallada del subministrament del Consorci d’Aigües de Tarragona.

El president d’Ematsa i alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, assenyala la importància d’aquesta rehabilitació per millorar la resiliència del sistema d’abastament i garantir el subministrament i també destaca «l'aposta de la companyia per la recuperació i optimització d’infraestructures existents».