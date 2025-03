La 19a gala Tarragona Drag torna a conquerir el Carnaval de la ciutat

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Ahir a la nit el Teatre Tarragona s'omplia de la més exquisida màgia transformista en la 19a edició del certamen Tarragona Drag. La gala, tradicionalment organitzada per la comparsa Amics de la Part Alta, va reunir les millors artistes drag del panorama nacional i local.

Amb Drag Divax com a presentadora, l'espectacle va comptar amb la participació de Sweet Melody, de Cubelles, Tremenda Señora, de Reus, Valerie Norton, de Vila-seca, Victòria Carrot de Saragossa, les tarragonines Drag Kaleidox, Drag Cryptex, i Drag Toxic, les barcelonines Eevee Drag i Les Quins, i la cambrilenca Missti k Roger the los Alpes. A més, també va comptar amb la vedet i cantant Jone Arteagoitia, nascuda a Bilbao, com a estrella convidada.

Desenes de persones van poder gaudir de l'espectacle, que va començar passades les 21.30 hores i es va refermar com un dels actes estrella del carnaval tarragoní.