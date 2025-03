Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

El Ministeri de Sanitat ha acreditat la Unitat Docent de l’Hospital de Santa Tecla de Tarragona per a la formació d’un metge intern resident (MIR) a l’any en l’especialitat de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia (COT). Aquesta nova acreditació se suma a les ja existents en Medicina Interna (MI) i Medicina Familiar i Comunitària (MFiC), especialitats en què la Xarxa Santa Tecla compta amb una llarga trajectòria com a centre docent.

Segons el Dr. Albert Cartanyà, cap d’estudis i responsable de la Unitat Docent de Medicina Interna de l’Hospital de Santa Tecla, «aquest augment de l’activitat docent a l’hospital representa un repte i un impuls tant per a l’especialitat de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia (COT) com per a la resta de serveis implicats en la seva formació. A més, contribuirà a reforçar l’atractiu del centre per a nous residents de Medicina Interna i Medicina Familiar i Comunitària, així com a millorar la captació de professionals en el futur».

La docència és una de les línies estratègiques de la Xarxa Santa Tecla Sanitària, Social i Docent, i aquesta acreditació representarà un creixement significatiu de l’estructura docent del centre tarragoní. En els pròxims cinc anys, el nombre de residents propis es duplicarà, passant de cinc a deu, i el nombre de tutors acreditats també es multiplicarà.«El nostre objectiu és consolidar un model d’èxit en la formació de MIR, assegurant la millor qualitat docent possible. Això, al seu torn, podria facilitar l’acreditació de noves unitats docents en altres especialitats en el futur», conclou el Dr. Cartanyà.

Per la seva part, el director de l'Hospital de Santa Tecla, el Dr. Xavier Oliach, afirma que la incorporació de la Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia per a la formació de metges especialistes és «un pas important, conseqüència natural de la bona feina que fem des de fa molts anys en la formació de pregrau, acollint els estudiants de la Universitat Rovira i Virgili, i també en la formació postgrau dels Metges Interns Residents (MIR) de les especialitats de Medicina Interna i de la Medicina Familiar i Comunitària. Estem segurs que garantim als nostres metges la millor formació especialitzada, ja que el metge resident és un important protagonista de l’activitat assistencial i científica diària al nostre hospital, sempre sota la tutela dels nostres facultatius. En els pròxims anys continuarem treballant per consolidar les línies de formació que ja tenim en marxa i també per oferir noves especialitats per a la formació de metges residents».