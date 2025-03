Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

El Grup Municipal d’Esquerra Republicana a l’Ajuntament de Tarragona critica la gestió ineficient de l’equip de govern del PSC davant el sobrant de més d'1,4 milions d’euros dels patronats d’Esports i Turisme i de l’Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona (IMSST). La portaveu del Grup Municipal, Maria Roig, ha lamentat que «tots aquests diners aniran als bancs per eixugar deute i no es podran reinvertir en millorar el dia a dia de la ciutadania. No entenem de què serveix tenir pressupostos de rècord si no ens gastem els diners pel que anaven destinats».

El romanent més alt és el de l’IMSST amb un sobrant de gairebé 855.000 euros. La consellera d’ERC i membre del Consell Rector de l’IMSST, Gemma Fusté, ha criticat que «bona part d’aquests diners són sobrants corresponen a la despesa de personal. No entenem com pot sobrar tanta partida d’aquí. Dubtem que no facin falta més treballadors socials, integradors o tècnics que ajudin a tramitar les ajudes que pot sol·licitar la ciutadania». Sobre personal, Fusté ha recordat que l’any passat Esquerra ja va denunciar que l’equip de govern retallava, per exemple, el Servei d’Intervenció Socioeducativa de l’IMSST amb menys tècniques. La consellera republicana ha lamentat que l’increment de pressupost en Serveis Socials de 800.000 euros «ha quedat en un no res i només ha servit per omplir titulars».

Pel que fa al Patronat d’Esports el romanent ha estat de 255.000 euros, mentre que la del Patronat de Turisme, de prop de 340.000 euros. ERC insisteix en la necessitat de gestionar de manera eficient els recursos públics per tal que tinguin una incidència positiva en la ciutadania. «L’Ajuntament i els seus organismes autònoms han de ser curosos amb els diners de la gent i destinar-los a les necessitats reals», critica Roig, qui subratlla que aquest any s’han repetit els 1,4 milions d’euros sobrants del 2023. «No pot ser que el govern de Viñuales no hagi après res de l’exercici anterior. Cal una planificació més adequada», afegeix. Alhora, la portaveu recorda la pujada d’impostos injustificada del 2024: «Aquesta situació demostra que l’augment de la pressió fiscal era del tot innecessària».