Els equips TecnoCarmelites, CST Robotics i SEDNA guanyen la FIRST LEGO League

Un total de 359 joves organitzats en 48 equips procedents de 19 centres educatius han competit aquest dissabte al Palau de Congressos de Tarragona en el marc de la 14a edició de la FIRST LEGO League, on van posar a prova les seves habilitats tecnològiques.

Els equips TecnoCarmelites, del Col·legi Carmelites de Tarragona; SEDNA, del FEP Sant Ramon de Barcelona i CST Robotics, del Col·legi Santa Teresa de Móra d’Ebre han guanyat la competició, dividida en dues categories: la FIRST LEGO League Challenge i la FIRST LEGO League Explore. Aquesta activitat està organitzada per la Universitat Rovira i Virgili a través de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria (ETSE).

L’equip CST Robotics ha estat el guanyador del segon premi.URV

La FIRST LEGO League és un programa educatiu en què la ciència, la tecnologia i la diversió són protagonistes, alhora que promou entre el jovent el desenvolupament d’habilitats de pensament crític, experimentació i disseny creatiu, els valors del treball en equip i la capacitat emprenedora. Durant els mesos previs, els participants havien pensat i resolt problemes problemes reals a través de la investigació científica i, a banda, van dissenyar i preparar el robot per superar diferents proves. Dissabte van compartir tota la feina i esforç realitzats amb la resta d’equips participants.

El 3r equip guanyador ha estat SEDNA.URV

Un repte sobre oceans i fons marins

FIRST LEGO League desafia cada temporada els joves a resoldre problemes del món real mitjançant les oportunitats que ofereix la ciència i la tecnologia. En aquesta edició, el Desafiament SubmergedTM es va centrar als oceans i fons marins. Mitjançant el pensament creatiu i la tecnologia LEGO® els participants havien treballat durant mesos en un Projecte d’Innovació i en el Disseny i Programació d’un robot LEGO® desenvolupant hàbits d’aprenentatge, valors i habilitats de treball en equip per defensar un projecte d’innovació i per dissenyar, construir i programar un robot que competeix per superar el nombre més gran de missions.

Un any més, els nens i nenes d’entre 6 i 9 any van tenir el seu espai destacat en el programa: FIRST LEGO League Explore. Enguany el desafiament els va portar a elaborar un petit treball d’investigació en què havien de desenvolupar una solució al desafiament plantejat i preparar un pòster d’equip amb el resultat de la recerca. A més, van programar i construir una maqueta programable basada en peces LEGO® Education, definida i elaborada en la seva totalitat pel propi equip, que fos capaç de superar algun repte definit per l’equip sobre la temàtica.

Els participants més grans de FIRST LEGO League Challenge es van convertir en aquesta ocasió en científiques, enginyeres i artistes i pensar com a tal per elaborar un projecte d’innovació en el que van identificar una activitat que els apassiona, van explorar les formes en què les persones comparteixen els seus interessos, van pensar formes creatives de fer-ho utilitzant les arts com a guia, i van dissenyar i crear una solució per ajudar les persones a aprendre sobre les seves passions. A més, van dissenyar, construir i programar un robot autònom utilitzant la tecnologia de LEGO Education per resoldre sobre un tauler oficial el major nombre de missions proposades.

Molts dels equips participants a FLL Tarragona-Reus ja havien superat una fase prèvia, anomenada microFLL. Es tracta de tornejos interns que s’organitzen a les escoles provincial per escollir els representants.

Els participants van defensar el resultat del seu treball davant d’un jurat i van posar a prova el funcionament del seu robot davant dels àrbitres. Tot això ho van fer a través dels valors FIRST: descobriment, innovació, impacte, inclusió, col·laboració i diversió.

Premis

1r Premi Ingeniera Soy a l’equip guanyador : TecnoCarmelites, del Col·legi Mare de Déu del Carme (Tarragona)

: TecnoCarmelites, del Col·legi Mare de Déu del Carme (Tarragona) 2n Premi Ingeniera Soy a l’equip guanyador : CST Robotics, de l’AMPA del Col·legi Santa Teresa (Móra d’Ebre)

: CST Robotics, de l’AMPA del Col·legi Santa Teresa (Móra d’Ebre) 3r Premi Ingeniera Soy a l’equip guanyador : SEDNA, del FEP Sant Ramon (Barcelona)

: SEDNA, del FEP Sant Ramon (Barcelona) 1r Premi Universitat Rovira i Virgili als Valors FIRST : Aquagears, de l’Institut Escola Pere Viver (Terrassa)

: Aquagears, de l’Institut Escola Pere Viver (Terrassa) 2n Premi Universitat Rovira i Virgili als Valors FIRST : Santa Olibots 11.0, de l’Escola Parellada (Santa Oliva)

: Santa Olibots 11.0, de l’Escola Parellada (Santa Oliva) 1r Premi Ajuntament de Tarragona al Projecte d’Innovació : Com tu vulgues, de Print For Robots (La Sènia)

: Com tu vulgues, de Print For Robots (La Sènia) 2n Premi Ajuntament de Tarragona al Projecte d’Innovació : Rickynillos Team, de Medialab Workshops Academy (Tortosa)

: Rickynillos Team, de Medialab Workshops Academy (Tortosa) 1r Premi Ajuntament de Reus al Disseny del Robot : Posibòtics, de l’Escola Ull de Vent (La Bisbal del Penedès)

: Posibòtics, de l’Escola Ull de Vent (La Bisbal del Penedès) 2n Premi Ajuntament de Reus al Disseny del Robot : CST Robotics, de l’AMPA del Col·legi Santa Teresa (Móra d’Ebre)

: CST Robotics, de l’AMPA del Col·legi Santa Teresa (Móra d’Ebre) Premi IDIADA a l’excel·lència en enginyeria : Ictineu 4.0, de la British School of Costa Daurada (El Catllar)

: Ictineu 4.0, de la British School of Costa Daurada (El Catllar) Premi Diputació de Tarragona a les Joves Promeses : Alberich Oceans Lego Pandi, de l’Escola Doctor Alberich i Casas (Reus)

: Alberich Oceans Lego Pandi, de l’Escola Doctor Alberich i Casas (Reus) Premi ETSE a Col·laboració Exemplar : Com tu vulgues, de Print For Robots (La Sènia)

: Com tu vulgues, de Print For Robots (La Sènia) Premi ETSE a l’Entrenador/Mentor: Ramon Hernández, de CST Robotics, de l’AMPA del Col·legi Santa Teresa (Móra d’Ebre).

Amb l’objectiu que es converteixi en un esdeveniment territorial, la seu s’alterna cada any entre Tarragona i Reus. El torneig va comptar enguany amb el suport dels ajuntaments de Tarragona i de Reus, de l’empresa IDIADA i de la Diputació de Tarragona.

L’Asociación Ingeniera Soy és l’entitat encarregada d’impulsar FIRST LEGO League a l’Estat espanyol. En conjunt, se celebren tornejos classificatoris a 29 ciutats amb la participació de més de 1.350 equips i 11.000 participants.