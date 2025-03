Denunciat penalment per circular a 122 km/h pel Polígon Francolí

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

La Guàrdia Urbana de Tarragona va enxampar amb el radar un vehicle circulant a 122 km/h al polígon Francolí el passat 21 de febrer. Al conductor se li han obert diligències penals per un delicte contra la seguretat viària, concretament per conduir un vehicle de motor a una velocitat superior a seixanta kilòmetres per hora en via urbana a la permesa reglamentàriament. Cal recordar que en aquesta zona industrial la velocitat màxima és de 50 km/h i per tant, la superava en 72 km/h.

El delicte d'excés de velocitat pot comportar diferents sancions, com la pena de presó de 3 a 6 mesos, una multa de 6 a 12 mesos o bé treballs en benefici de la comunitat de 31 a 90 dies.

La policia tarragonina recorda que respectar els límits de velocitat és necessari per fer de Tarragona un espai més segur per als col·lectius més vulnerables, sobretot els vianants i els ciclistes. Circular a la velocitat adequada permet que el conductor tingui més capacitat de reacció davant d’un imprevist i pugui actuar amb més rapidesa per evitar un accident.

Al llarg de l’any es fan controls de velocitat a diferents punts estratègics que cobreixen tota la ciutat per vetllar per una mobilitat segura.