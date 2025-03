El consorci ajudarà a destinar recursos al patrimoni de Tarragona, més enllà del romà

Publicat per Carlos Domènech Goñi Tarragona Creat: Actualitzat:

L’Ajuntament de Tarragona és conscient que té una limitació pel que fa a recursos econòmics que es destinen al patrimoni. És per aquest motiu que reclama la creació del Consorci, un ens que aglutinaria la Generalitat, l’Ajuntament, el Ministeri i la Diputació i que incrementaria la dotació pressupostària per a fer front a la conservació del patrimoni.

«Si arriba el consorci, ens alliberaria de posar el gruix dels diners en el patrimoni romà, i podríem atendre millor el modernista o el medieval, per exemple», expressa el conseller de Patrimoni de l’Ajuntament, Nacho García.

Recentment, ha nascut la plataforma Salvem els Montgons, que treballa per la dignificació de la vila medieval d’aquest nom ubicada al barri de Parc Riu Clar. També és ben coneguda la lluita de l’Anna Saballs, que l’any passat va fer cent pujades a la Torre de Sant Simplici, catalogada com a BCIN i d’origen medieval, per aconseguir la seva rehabilitació.

Són només alguns exemples de béns catalogats i protegits que, per falta de recursos, no compten amb una correcta conservació. Mas Cusidó, del segle XVI i inclosa en la llista de patrimoni en perill, o Mas d’en Sorder, edifici modernista de Josep Maria Pujol i de Barberà, són altres béns catalogats que requereixen atenció i recursos per a la seva conservació.