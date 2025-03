La comunitat de veïns ha d’assumir les reparacions del local per a entitats de l’avinguda Andorra, 15

Publicat per John Bugarin Creat: Actualitzat:

L’Ajuntament de Tarragona durà a terme una actuació d’emergència al local municipal situat al número 15 de l’avinguda Andorra. L’espai ha de ser ocupat per quatre entitats de la ciutat, però les condicions d’insalubritat en les que es troba actualment impedeixen el seu ús. L’immoble presenta nombrosos danys provocats per una fuita d’aigua procedent dels baixants de l’edifici.

Per aquest motiu, segons expliquen fonts municipals, els costos de les reparacions «es repercutiran a la comunitat de veïns» del bloc. L’interior del local amaga despreniments parcials del fals sostre, humitats en els paraments interiors, acumulació de fongs i portes bufades. Les obres que durà a terme el consistori se centraran principalment la connexió constructiva entre els baixants.

Els tècnics municipals van detectar durant la inspecció que van realitzar que «no és adequada» i presenta una «manca de capacitat drenant». Així doncs, cal una intervenció «immediata» per evitar que es produeixin nous desbordaments en cas d’acumulació d’un excés d’aigua. Des del consistori es proposa fer una connexió individualitzada de cada baixant fins a l’arqueta de sanejament.

Igualment, és «necessari» arranjar els desperfectes causats per l’acumulació d’humitats sobre els paraments, així com el posterior sanejament i pintura. A més, l’Ajuntament substituirà els falsos sostres trencats i desembossarà els inodors de l’immoble «a fi de poder fer efectiu l’ús del local en condicions d’habitabilitat i salubritat, segons la normativa vigent». En total, els tècnics valoren la reparació de tots aquests desperfectes en 18.430,72 euros (IVA inclòs), un cost que assumiran els veïns a través de l’assegurança de la comunitat de propietaris del número 15 de l’avinguda Andorra.

Tant per la complexitat de la reparació com pels danys causats per la manca d’actuacions prèvies, el consistori considera que cal executar les obres «amb caràcter d’emergència» amb l’objectiu d’evitar «una major degradació del local a curt termini» i «una major patologia sobre l’estabilitat de la finca». Per tant, la intenció és que l’actuació s’iniciï al més aviat possible.

Quatre entitats a l’espera

Fa gairebé dos anys, l’Ajuntament de Tarragona va posar en marxa una nova ordenança reguladora de la cessió temporal d’ús de locals a entitats sense ànim de lucre, i va obrir una primera convocatòria de tres immobles de titularitat municipal que estaven buits. Un d’aquests era el de l’avinguda Andorra, el qual va rebre fins a 23 sol·licituds per optar a ocupar aquest espai que, en el passat, va ser seu de l’Associació de veïns Tarraco.

L’octubre del 2023, després d’estudiar totes les peticions, el consistori va determinar que el local de 215 metres quadrats havia de ser compartit per quatre entitats: l’associació Assexora’Tgn, el Casal Tarragoní, el col·lectiu de lesbianes, gais, bisexuals i trans del Camp de Tarragona H20, i l’associació Si Jo Puc, Tu També Epilep. El termini de durada de la cessió és de quatre anys amb opció de pròrroga, de forma excepcional.

El local de l’avinguda Andorra ha estat envoltat de polèmica. I és que, durant els darrers anys, l’esplai La Grapadora estava fent ús de l’immoble, sense tenir la seva situació regularitzada. L’entitat, que va dur a terme mobilitzacions per intentar mantenir el local, es va presentar al concurs impulsat per l’Ajuntament per a poder continuar fent ús de l’espai, però no van estar entre els escollits. L’esplai va haver d’abandonar el que va ser la seva seu el passat mes de setembre. Tot i això, les quatre entitats que han de fer ús del lloc, encara no han pogut accedir-hi.