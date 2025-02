A punt per la gran nit de Carnaval de Tarragona

Publicat per Marta Omella Redactora Tarragona Creat: Actualitzat:

Demà Tarragona viurà una de les nits més esperades del seu Carnaval: La Rua de l’Artesania. Trenta comparses desfilaran pels carrers de la ciutat lluint les seves disfresses i coreografies, però només dues seran coronades com a Rei Carnestoltes i Concubina.

Des d’acabar de perfeccionar els passos fins a enganxar l’última pedreria, aquests dies els membres de les comparses han dedicat tot el seu temps lliure a finalitzar un procés que, per molts, va començar ja al setembre. I és que darrere de cada ball, cada vestit i cada carrossa, s’hi amaguen mesos de treball.

Per totes elles, el primer pas va ser el mateix: triar la temàtica. Una decisió que, per molts pot resultar un maldecap. «Després de tants anys sembla que ja s’ha fet tot. Al final ja no saps què inventar», admet la Mireia Samper, presidenta d’Urban Style. Enguany, la comparsa portarà l’Àrtic a Tarragona, transformant-se en el poble indígena dels Inuit.

«Ens agradava la idea dels esquimals, i investigant vam topar amb aquesta cultura tan fascinant. Ens fa molta il·lusió portar-la al món del carnaval, evidentment sempre des de l’admiració i el respecte», assenyala Samper.

Platinum, en canvi, ha apostat per quedar-se més a prop de casa, explorant l’univers musical i estètic de Rosalia. «Ens identifiquem molt amb el seu estil, que és una fusió d’energia i tradició. Volem que la nostra comparsa transmeti aquesta força», explica Toni Jiménez, director artístic de l’agrupació. Per alguns, les festivitats també són font d’inspiració.

És el cas d’Amics de la Part Alta, que han decidit estirar un parell de mesos la màgia de Nadal. «Volem que la rua es visqui com una segona nit de Reis. Qui diu que Nadal no es pot viure tot l’any?», assenyala Sergi Carrillo, president de la comparsa.

Els reptes logístics

Un cop decidida la temàtica, arriba el moment de triar la música i crear les coreografies. Paral·lelament, comença la part més laboriosa del procés: el disseny i la confecció de les disfresses i carrosses. «La part logística és el repte més gran de tot plegat, especialment enguany», comenta Samper. Aquesta és la primera vegada que Urban Style concursarà en solitari, després de vuit carnavals amb Som i Serem. Un debut que esperen «amb il·lusió, però també amb respecte».

«L’experiència la tenim, però les carrosses les hem hagut de comprar noves», explica la presidenta. Gestionar una comparsa no és barat. Les disfresses artesanes, els maquilladors professionals, i l’adquisició de diferents materials tenen un cost elevat, però la comunitat carnavalera el paga amb molt de gust. «Tothom sap que participar en la rua suposa un esforç econòmic, però quan estimes aquesta festa no t’adones de la despesa», assegura Jiménez.

D’altra banda, la coordinació d’aproximadament un centenar de persones també té la seva dificultat, fins i tot per una acadèmia de dansa com Urban Style. «De vegades ens ‘flipem’ amb la coreografia i després ens adonem que amb els vestits posats no es pot fer perquè pesen molt i redueixen la mobilitat», explica Samper. A Platinum, el repte ha estat ballar amb els cascos de llum característics de la cantant de Motomami.

Compaginar la preparació per la rua amb la d’altres actes tampoc és gens fàcil. «Som una entitat molt activa a Tarragona. Participem en Santa Tecla, Sant Jordi i, sobretot, en el Carnaval. Competim a la Disfressa d’Or, i a més organitzem el concurs infantil i la gala de drag queens, així que són uns dies molt intensos, però és una feina agraïda», expliquen des d’Amics de la Part Alta.

Des d’Urban Style recorden que «ens en vam assabentar fa només un mes que podíem participar en la Disfressa d’Or, i en aquest temps hem hagut de crear els vestits i l'espectacle. Vam haver de deixar de costat moltes coses i ara toca córrer. Encara hem d’acabar de muntar 27 motxilles», confessa Samper. L’esforç, però, va valer la pena, i la comparsa es va endur el segon premi del concurs. El primer va ser per Platinum.

Una victòria que motiva a ambdues agrupacions de cara a dissabte. «Va ser molt important per a nosaltres. Ha estat el xut d’adrenalina que necessitàvem i ens fa esperar la Rua amb moltes ganes. Ara tota la comparsa està més motivada que mai per sortir al carrer i fer vibrar Tarragona», afirma Jiménez.

Els resultats de la ‘Disfressa’, però no sempre determinen els guanyadors del Carnaval. Ara mateix, qualsevol comparsa podria ser l’escollida. Malgrat la competitivitat d’aquest món, però, la vertadera prioritat, explica Carrillo, és «gaudir i fer gaudir» d’una festa que, més enllà dels premis i reconeixements, simbolitza la unió i l’esforç col·lectiu de tots els participants.