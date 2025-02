L’Ajuntament de Tarragona planteja que les grans obres hagin de fer dipòsits contra els aiguats

Publicat per Oriol Castro Creat: Actualitzat:

L’Ajuntament de Tarragona rumia si obligar a les noves construccions i grans obres de la ciutat a que construeixin tancs d’aigua propis. «Tenim els exemples de la DANA, de Santa Tecla de fa dos anys. Sabem que els episodis dels aiguats es produiran cada cop més sovint i la ciutat s’ha d’adaptar», explica Nacho García, conseller d’Urbanisme, Llicències i Domini Públic. Fins ara, les empreses que tiren endavant aquesta mena d’obres no tenen l’obligació de fer-ho, sinó que simplement se’ls requereix que es connectin a la xarxa comuna.

«S’inclourà segur a la nova ordenança d’obres, que estem redactant en aquests moments. Ara bé, hem de dirimir si serà una obligació o una recomanació. Hi ha casos, com la construcció d’habitatge públic, on els pressupostos són molt ajustats i no els ajudaríem. S’ha de valorar», indica el conseller. Els tancs d’aigua que es tenen al cap podiren emmagatzemar l’aigua durant un temps en episodis de gran pluja i ajudar així a no col·lapsar la xarxa pública.

Aquesta mena d’equipament s’ha fet en una nova gran construcció a Tarragona: la del centre comercial impulsat per Family Group a l’N-340, a tocar de Campclar. «L’Ajuntament ens va requerir incloure aquest tipus de dipòsit d’aigua i ho hem fet», explica Víctor Romero, cap de comunicació de la companyia.

400 mil euros

L’empresa ha invertit uns 400.000 euros per a construir el dipòsit pluvial. «Té una capacitat de mil metres cúbics. Si hi ha un episodi de fortes pluges, pots anar emmagatzemant l’aigua. Si arriba al nivell màxim de capacitat, es passa a la xarxa. Sinó, es va filtrant a poc a poc», exposa Romero.

«Nosaltres, com a empresa valenciana, sabem el que hem patit i continuem patint i coneixem la importància d’aquests equips», afegeix. La companyia ha treballat en tot moment amb el Departament d’Enginyeria de l’Ajuntament.

Arran dels episodis recents d’aigüats, la creació i gestió d’aquest tipus de dipòsits pluvials va ser un tema que va sortir a la palestra pública. Al camp de Tarragona, diferents municipis, com Salou, han fet passes endavant en aquest sentit creant nous equipaments. Més enllà del nostre territori, a Barcelona, el grup municipal d’Esquerra Republicana ha reclamat la construcció de fins a 31 dipòsits pluvials al llarg de tota la ciutat.