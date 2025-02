L’Ajuntament delimita un sector d’aparcament regulat específic per als residents de la Part Alta

Hi haurà una zona delimitada per als residents de la Part Alta (verd), que podran estacionar també als sectors Nord (blau) i Llevant (lila).EMT

Publicat per John Bugarin Creat: Actualitzat:

La consellera de Mobilitat de l’Ajuntament de Tarragona, Sonia Orts, acompanyada de la regidora de barri de la Part Alta, Sandra Ramos, van presentar ahir als veïns i veïnes del casc antic un conjunt de mesures per a millorar l’oferta d’aparcament dels residents d’aquesta zona de la ciutat. Una de les principals novetats que presenta el pla d’acció plantejat pel consistori és la delimitació d’un nou sector d’aparcament regulat específic per a la Part Alta.

D’aquesta manera, només els residents d’aquesta zona podran aparcar en les places de pàrquing de zona verda que hi ha dintre muralles. Tanmateix, d’acord amb la singular configuració urbanística i les condicions de mobilitat particulars d’aquesta zona de la ciutat, els veïns de la Part Alta també podran estacionar als carrers del sector Nord i del sector Llevant. D’altra banda, una altra de les mesures presentades és que l’Àrea de Mobilitat de l’Ajuntament està estudiant l’habilitació de més d’una vintena de noves places per a residents dintre muralles.

«Tot i que hem de treballar en l’horitzó de la implantació de la ZBE i hem de donar resposta als compromisos de la Unió Europea, el nostre objectiu és garantir un accés adequat a l’estacionament i una òptima distribució de les places dels residents a la ciutat», assenyalava la consellera de Mobilitat i Transports, Sonia Orts.

«Entenem les particularitats de la zona de la Part Alta, i per aquest motiu hem estat treballant en un pla d’acció específic que recull mesures noves que hem presentat als veïns i veïnes», explicava la sisena tinent d’alcalde. En aquest sentit, assegurava que «escoltem a tothom i donem resposta a les necessitats que ens arriben».

Cal recordar que els residents de la Part Alta van ser els principals perjudicats per la nova classificació de zones regulades que va entrar en vigor el passat mes de novembre. El barri antic va quedar dins del sector 1, que engloba també la Rambla Nova fins a l’altura del Corte Inglés.

En canvi, no incloïa les zones de Músics, Camp de Mart, Via Augusta o Ciutat Jardí —que van quedar repartits entre el sector Nord i el de Llevant—, llocs on els veïns acostumaven a aparcar fins que es va produir la reorganització per part de l’EMT.

Els residents de la Part Alta van recollir més de 200 firmes per a intentar revertir els canvis fets en les zones d’aparcament regulat. També va néixer la plataforma Som Part Alta per reclamar solucions a aquest problema i a molts altres que afecten el barri. En les darreres setmanes, l’entitat ha reclamat que es permeti un solapament entre els sectors 1, Nord i Llevant per als residents de la zona. L’Ajuntament, finalment, hi ha accedit.

El consistori apunta que veïns han rebut «satisfactòriament» la proposta presentada. Aquesta es plantejarà a l’assemblea veïnal la setmana vinent. Un cop acordades les mesures, està previst que puguin entrar en vigor en un termini de 15 dies. En aquest cas, els residents a la Part Alta que hagin renovat la seva plaça d’aparcament aquest 2025, i actualment pertanyin al sector 1, s’adheriran automàticament al nou sector específic Part Alta.

Altres peticions pendents

Els representants de la plataforma va transmetre altres peticions a l’alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, durant la reunió que van mantenir la setmana passada a l’antic Ajuntament. Entre altres, el batlle es va comprometre a estudiar la conversió d’una part de l’aparcament Torroja en zona taronja —d’un euro al dia— o el solar de l’antic Hostal del Sol en un pàrquing de zona verda.