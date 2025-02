Junts per Tarragona presenta propostes per millorar el Pla Local TGN Jove

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Junts per Catalunya ha presentat una sèrie de propostes per millorar el Pla Local TGN Jove amb l'objectiu de fer-lo més efectiu i alineat amb les necessitats reals de la joventut de Tarragona. Entre les mesures proposades destaquen la creació de nous canals d'atenció digital, la simplificació de tràmits burocràtics, la promoció del benestar integral i la seguretat en els espais públics.

Un dels punts destacats de la proposta de Junts és la millora en l'accés a eines d'atenció i suport per als joves. El partit considera que molts no recorren als canals d'ajuda tradicionals i aposta per la creació de xats en línia, aplicacions mòbils i atenció a través de xarxes socials. A més, proposa la implementació d'intel·ligència artificial per agilitzar la comunicació amb els serveis municipals.

Junts per Catalunya també aposta per una major formació en educació financera i drets laborals. La seva proposta inclou la impartició de coneixements bàsics sobre contractes, drets laborals i gestió econòmica per fomentar l'autonomia financera dels joves i reduir la seva dependència de serveis d’orientació laboral.

El grup municipal posa èmfasi en la necessitat de reduir la burocràcia i facilitar l’accés a beques i ajudes. Per això, defensa l’ús de la tecnologia i la intel·ligència artificial per guiar els joves en la realització de tràmits administratius, fent-los més comprensibles i accessibles.

Pel que fa al benestar, Junts vol ampliar les polítiques actuals incorporant incentius per a la pràctica esportiva i promovent una alimentació saludable a preus assequibles. A més, aposta per normalitzar el debat sobre salut mental i fomentar iniciatives per reduir l’ús excessiu de pantalles i promoure espais de desconnexió.

En matèria de seguretat, el partit subratlla la importància de garantir la tranquil·litat dels joves en els espais d’oci i lleure. Considera necessari implementar mesures per millorar tant la percepció com la realitat de la seguretat en aquests entorns.

El representant de Junts per Catalunya, Pep Manresa, ha insistit en la importància de modernitzar les polítiques juvenils: «No podem seguir aplicant polítiques del passat en una generació que viu i es relaciona d'una manera diferent. Els joves necessiten canals d'atenció àgils, formació pràctica per a la seva vida laboral i econòmica, i accés senzill als serveis de salut i benestar.»

Junts per Catalunya reafirma el seu compromís amb la joventut i es mostra disposat a col·laborar en la implementació d’aquestes mesures per garantir que el Pla Local TGN Jove sigui un projecte útil i efectiu.