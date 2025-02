Els municipis tarragonins podran aplicar fins a 4 euros de recàrrec a la taxa turística

Publicat per John Bugarin Creat: Actualitzat:

El Govern de la Generalitat i els Comuns han pactat incrementar la taxa turística fins a duplicar-la. L’acord també preveu que tots els ajuntaments de la demarcació de Tarragona i de la resta de Catalunya puguin aplicar un recàrrec propi de fins a quatre euros que aniran a parar directament a les arques municipals de cada localitat. En el cas de Barcelona, que fins ara havia estat l’única ciutat autoritzada a imposar aquest suplement, podran incrementar-lo fins als vuit euros.

La consellera d’Economia, Alícia Romero, i la presidenta dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach explicaven ahir que s’augmenta en un 100% la tarifa de l’impost sobre les estades en establiments turístics per a ingressar més recursos per pal·liar les externalitats negatives del turisme en l’habitatge. En aquest sentit, han acordat que un mínim del 25% de la recaptació corresponent a la Generalitat s’assignarà directament a polítiques d’habitatge. Romero defensava que l’increment és «de justícia».

Respecte a l’aplicació d’un recàrrec, la titular d’Economia indicava que «vam rebre la petició per part de molts ajuntaments, que no entenien per què Barcelona ho pot aplicar i la resta de municipis no». L’alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, va ser un dels qui ho va demanar.

De fet, ho va plantejar directament al President de la Generalitat, Salvador Illa, durant la reunió que van mantenir a l’octubre. El batlle volia «el mateix que té Barcelona». En aquell moment, Illa ja es va mostrar obert a estudiar la proposta per tirar-la endavant en un futur. Finalment, serà així.

Demanar al Govern català que Tarragona pugui aplicar un recàrrec municipal va ser una demanda del grup d’En Comú Podem per a l’aprovació de les ordenances fiscals per al 2025. «La nostra ciutat ha tingut un paper determinant en aquesta negociació i ha incidit en la política fiscal del país, demostrant que es poden impulsar mesures valentes i justes per a tothom», afirmava el portaveu d’ECP, Jordi Collado. L’edil assenyalava que «la nova taxa pot triplicar els recursos per millorar els serveis públics i a qualitat de vida» de la població.

«Tot i l’oposició d’alguns sectors, cal defensar un model turístic sostenible i equitatiu per al benefici de tota la ciutat», afirmava. La Federació Empresarial d’Hostaleria i Turisme de la Província de Tarragona (FEHT) va ser un dels qui va carregar contra el Govern per l’increment de la taxa turística. Fins ara, la tarifa podia ser, com a màxim, de 3 per persona i nit en els hotels de cinc estrelles o creuers.

Amb l’augment autonòmic i el recàrrec municipal, podria arribar als 10 euros. A Barcelona, ascendiria fins als 15. «És el 25% del preu d’una habitació en temporada baixa», afirmava Xavier Guardià, portaveu de la FEHT; mentre que la presidenta, Berta Cabré, criticava que la taxa s’ha convertit en «una eina recaptatòria de fàcil accés».