El servei Tarragona Impulsa orienta 10.369 persones durant l’últim any i un 60% són dones

Un total de 10.369 tarragonins han utilitzat el Servei d’Orientació que ofereix Tarragona Impulsa durant l’últim any. D’aquestes persones, el 60% són dones. Les xifres suposen un increment de 2.196 usuaris més respecte el 2023. «Demostra que Tarragona Impulsa és una eina cada cop més important», va explicar ahir Montse Adan, consellera de Comerç.

El servei municipal atén principalment dos tipus de persones. «Les persones majors de 45 anys sense feina, que es van veure afectats per la pandèmia i necessiten reciclar-se. I els joves, que sobretot necessiten formació», va exposar Aurora de la Torre, cap de gestió del Servei Municipal d’Ocupació. Segons les responsables, actualment hi ha un «abisme» entre les necessitats de les empreses del territori i les formacions que s’ofereixen. «Veiem que falten soldadors, gent a la restauració, joves que aprenguin oficis concrets. També hi ha mancances al sector tecnològic. Intentem treballar en aquest sentit», va indicar Adan.

Més recursos

Enguany, el govern municipal ha fet una aposta encara més ferma pel servei i invertirà més de 7 milions d’euros en diferents programes. «Tenim molt talent a casa i hem d’evitar que marxi fora. I aquí Tarragona Impulsa té un paper clau», va expressar la consellera. Com a novetat per enguany, s’ha posat en marxa un Taller d’Ocupació, en les especialitats de Mediació i de Vetlladors/es, per a persones majors de 30 anys. Aquest taller està dirigit als residents a barris de Ponent o Sant Salvador. Com a última novetat, s’ha habilitat un espai nou al Centre Cívic de Sant Salvador i un nou punt acreditat de capacitació digital. «Volem fer una aposta més decidida, sobretot en aquells barris més necessitats», va dir la consellera.

El projecte Treball als barris ha afavorit la inserció o millora d’oportunitats laborals de 320 persones a través de programes de formació, capacitació i experimentació. De forma conjunta amb el servei FPO Dual, Programes Singulars i el Programa 30PLUS, s’han impartit més de 6.000 hores de formació a un total de 470 participants que han estat acollits per les 168 empreses col·laboradores amb el servei de Tarragona Impulsa.

Tarragona Impulsa també vol tenir un fort impacte en l’emprenedoria. En aquest sentit, durant l’any passat es van presentar fins a 36 projectes per part de noves empreses. «Els ajudem sobretot en el moment de sortir al mercat», va concloure de la Torre. El servei d’Emprenedoria ha atès 199 persones.