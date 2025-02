L’ajuntament de Tarragona no pagarà un sol euro per a acollir la sortida del Tour de França

Publicat per Oriol Castro Creat: Actualitzat:

Després del gran anunci sobre l’acollida a Tarragona d’una etapa del Tour de França 2026, una pregunta ve al cap. Qui paga la festa? Els tarragonins poden alleujar-se, ja que l’Ajuntament no pagarà un sol euro per a acollir la prova esportiva, segons expliquen fonts municipals. Sí que cal tenir en compte la preparació logística de la ciutat que s’haurà de fer, però s’intentarà assumir amb recursos propis del consistori.

Pel que fa a la Diputació, l’altra administració pública del territori implicada, s’explica que, de moment, des de l’organització del Tour només se’ls ha demanat «col·laboració logística i operativa amb els municipis». Pròximament es derimirà si l’òrgan supramunicipal ha de col·laborar en altres àmbits. Per tant, qui pagarà el gruix de la festa serà Barcelona. L’Ajuntament comandat per Jaume Collboni pagarà 9,68 milions d’euros a Amaury Sport Organisation, l’empresa organitzadora del Tour.

Una incògnita de la prova que s’ha de disputar l’estiu del 2026 és l’impacte econòmic que generarà a la ciutat. Tot i que no s’ha confirmat, tot apunta que el gruix dels treballadors relacionats amb la prova s’allotjaran a Barcelona, on acabava l’etapa, i es desplaçaran a Tarragona el mateix dia.

En aquest sentit la ciutat té l’exemple recent de l’arriba d’una de les tres grans voltes ciclistes, la Vuelta a Espanya. La organització va calcular que l’arribada d’una etapa de la prova generaria 325.000 euros a la ciutat, sobretot pel comerç i l’hostaleria de la ciutat. Els representats polítics han defensat la importància de l’esdeveniment en l’àmbit d’exposició, ja que 190 països segueixen la prova per televisió.

Desestacionalització

«Esdeveniments esportius d’aquest nivell ajuden molt a posicionar-nos, ja que tenim un gran repte de desestacionalització, i això passa per diversificar el producte que oferim i ampliar el públic objectiu», expressa Berta Cabré, presidenta de la Federació Empresarial d’Hostaleria i Turisme de Tarragona.

«Ciclistes aficionats visiten després aquestes zones per recórrer els mateixos camins que els professionals», afegeix Carlos Brull, president del Patronat de Turisme de la Diputació. Cal mencionar que la majoria de mitjans no connecten en directe a les etapes fins que no s’han disputat les primeres desenes de quilòmetres i s’ha fet la sortida ‘real’. La sortida de tota etapa ciclista és ‘neutralitzada’, és a dir, el cotxe del comissari va davant i tots els ciclistes van al mateix ritme fins que, a partir d’un punt, s’engega de debò la competició.