La Generalitat proposa construir pisos protegits a l’antic hospital Casablanca de Tarragona

La Generalitat de Catalunya ha proposat construir habitatges de protecció oficial als terrenys on s’ubica l’antic Hospital de la Mare de Déu de la Salut, popularment conegut com a sociosanitari Casablanca. És un dels tres solars que el departament d’Economia i Finances ha ofert en el marc del pacte d’habitatge entre el Govern i els Comuns i que es desprèn de l’acord d’investidura. Aquest pacte es va donar a conèixer ahir durant la sessió de control del Parlament, on es va anunciar la construcció de 1.200 pisos de protecció pública a 14 solars que són propietat de la Generalitat.

Segons ha pogut saber Diari Més, tres d’aquests solars es troben a Tarragona i s’hi ubicarien al voltant de 200 pisos. A banda del de l’antic hospital, s’han proposat dues finques més: al carrer de l’Arquebisbe Pont i Gol, en un terreny darrerament polèmic perquè s’ha utilitzat com a aparcament per la falta de pàrquing en l’entorn de l’hospital Joan XXIII; i al carrer Riu Siurana, a tocar de la T-11, en uns antics laboratoris d’assaig on l’entitat Todos en Azul hi volia ubicar la seva seu, una proposta que comptava amb el vistiplau de l’Ajuntament.

Pisos i equipaments

Segons la proposta del departament d’Economia i Finances, que serà qui durà a terme les licitacions per adjudicar els drets de superfície, dos dels tres solars de Tarragona tindran pisos, però també equipaments. Així doncs, les finques del carrer Riu Siurana i de l’antic sociosanitari Casablanca es convertirien urbanísticament en terreny residencial-dotacional. Aquest fet implica que, a banda de construir-hi habitatges, hi haurà d’haver equipaments per a la ciutadania.

Aquests equipaments no serien necessaris per al solar del carrer Arquebisbe Pont i Gol, ja que estan catalogats com a residencials i no caldria modificar-los urbanísticament. A tocar d’aquest solar s’hi ubicarà el futur Fòrum de la Justícia de Tarragona, que està previst que es finalitzi l’any 2028. La previsió és que les licitacions es facin públiques pròximament.

Pacte d’investidura

El compromís entre el Govern de Salvador Illa i els Comuns s’ha tancat aquesta mateixa setmana i s’emmarca dins el pacte d’investidura. El PSC i els Comuns van acordar construir 50.000 pisos durant el període 2024-2030 per donar resposta a la demanda d’habitatge social i assequible.

El portaveu d’En Comú Podem a l’Ajuntament de Tarragona, Jordi Collado, ha qualificat la notícia d’«èxit històric» per a la ciutat. «Aquest acord suposa un punt d’inflexió: per primera vegada en anys, el Govern aposta per la construcció directa d’habitatge protegit, fent servir sòl i finançament públics. De forma coherent i cohesionadora amb projectes a Llevant, a Ponent i a l’Eixample», subratlla Collado, qui destaca que el pla s’ha impulsat des d’En Comú Podem.

Un espai emblemàtic

L’antic Hospital de la Mare de Déu de la Salut s’ubica en un espai emblemàtic de la ciutat. No és conegut per la seva arquitectura, sinó pel lloc on es va alçar: a sobre del Fortí i Torre de Sant Jeroni, el qual formava part de la xarxa defensiva de la ciutat construïda al llarg del segle XVIII i reformada a l’entorn de 1.820, segons la memòria d’una intervenció arqueològica feta l’any 2009. Aquesta memòria es va elaborar per un projecte que no va arribar a produir-se, el de l’ampliació de l’equipament sanitari per part de Gestió i Prestació de Serveis de la Salut. Segons la mateixa memòria, l’edifici Casablanca es va construir en dues etapes, entre els anys 1.870 i 1.885. L’edifici està abandonat des de l’any 2005 i s’ha hagut de tapiar diverses vegades.