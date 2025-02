Els Mercats de Tarragona reparteixen un miler de racions de botifarra d'ou per Dijous Gras

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Els Mercats de Tarragona han celebrat un any més el seu tradicional carnaval gastronòmic amb la distribució de botifarra d’ou per Dijous Gras. Des de les 10 del matí i fins a exhaurir existències s’han distribuït un miler de racions entre el Mercat Central i el Mercat de Torreforta, on centenars de tarragonins s’han apropat per gaudir d’aquest consolidat acte de carnaval.

La presidenta de Mercats de Tarragona, Montse Adan, ha volgut destacar el paper actiu que juguen els mercats de la ciutat en posar en valor el carnaval més gastronòmic i tradicional. «Un any més els mercats de la ciutat s’han convertit en l’epicentre gastronòmic del Dijous Gras. És un goig veure tantes persones gaudint d’un producte tan típic a la ciutat durant aquests dies. Agraïm com sempre la participació dels amics i amigues de la Fundació Estela, qui han fet possible una edició més que la celebració del Dijous Gras als mercats hagi estat un èxit».

Carnaval als mercats

Més enllà de la celebració de Dijous Gras, els Mercats de la ciutat s’impliquen un any més en la programació d’actes durant i després de Carnaval. D’una banda, el tradicional concurs infantil de dibuix celebra aquest 2025 la seva 6a edició. Està en marxa des del passat divendres 21 de març i la làmina de participació es pot recollir a la consigna del Mercat Central, al Bar Marisol del Mercat de Torreforta, o descarregar-la des de les xarxes socials dels Mercats de Tarragona. Els dibuixos es poden presentar fins el 8 de març.

També cal destacar l’habitual pluja de disfresses de les parades del Mercat Central i de Torreforta, que tindrà lloc divendres i dissabte, així com la visita del Rei Carnestoltes i la Concubina, prevista per demà divendres 28 de febrer al migdia. Tot això sense oblidar que la Plaça Corsini es converteix per segon any en la Plaça de la Disbauxa, esdevenint així l’epicentre festiu d’aquests dies de disbauxa.

Carnaval als mercats

I un cop acabin els dies de Carnaval, serà el torn per a l’espectacle de la Vella Quaresma. Amb el suport de l’Ajuntament de Tarragona, el Mercat Central acollirà per 7è any aquest tradicional espectacle familiar itinerant que durant set dimecres consecutius tallarà les set cames del personatge. Les representacions començaran el proper dimecres 5 de març a les 18.00h.