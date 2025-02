Viñuales confia que el Govern aportarà més mossos a Battestini

Publicat per Oriol Castro Verificat per Creat: Actualitzat:

«Tarragona ha de ser una de les ciutats més beneficiades d’aquest augment d’efectius de la policia autonòmica». Així de clar es mostra l’alcalde Rubén Viñuales, qui confia que l’acord presentat aquesta setmana entre el govern de la Generalitat i el govern estatal tindrà conseqüències «molt positives» a la ciutat. «Tenim projectes molt importants a nivell policial com la comissaria conjunta de Battestini, a una zona molt cèntrica. Hi ha d’haver agents per això», expressa Viñuales. «Passar de 18.000 a 25.000 mossos és una bona notícia. Parla molt bé de les relacions bilaterals», afegeix l’alcalde.

D’altra banda, l’acord entre les dues administracions contempla l’obertura d’una seixantena més de jutjats a territori català. «És important, a més a més, en aquest cas, que el partit judicial del Vendrell pugui tenir un parell de jutjats del penal, que ara no té, perquè s’acumulen tots a Tarragona. Això encara satura més els tempos de tramitació de qualsevol procediment penal. I parlo amb coneixement de causa perquè és al que m’he dedicat tota la vida», sentencia Viñuales.

Un altre punt de l’acord és que la Generalitat tingui plena competència per convocar, formar i nomenar els funcionaris de l’administració local. Es tracta dels secretaris, interventors i tresorers. Una mesura ideada sobretot pels ajuntaments petits de Catalunya. «Nosaltres, com a ajuntament gran, no tenim aquesta problemàtica. Però com a vicepresident primer de la Diputació sí que veig aquest problema sovint. No tenim per desgràcia a Catalunya tradició d’opositors i opositores a Intervencions Generals o Secretaries, això és un problema molt seriós», explica Viñuales. «Això ha d’ajudar també a que puguin desenvolupar els ajuntaments els seus projectes perquè sinó acaben morts», conclou el batlle.

Prioritat per a Illa

En la mateixa línia es va expressar ahir el president de la Generalitat, Salvador Illa. «La col·laboració amb voluntat d’acord sempre dona més beneficis que les dinàmiques de confrontació», va reblar el president. Sobre l’ampliació de la plantilla de Mossos, Illa va reiterar que la millora de la seguretat és una «prioritat» del Govern i que l’afrontaran «de cara i sense amagar la realitat».

Des de la comissaria dels Mossos d’Esquadra a l’Hospitalet de Llobregat, on va «agraïr» la feina de tots els cossos policials del país, el president de la Generalitat va recordar que la seguretat és el dret de qualsevol ciutadà de Catalunya a «viure tranquil i amb confiança» i que la prioritat del Govern és garantir aquest dret. «Vull ser clar. No deixarem ni un barri, ni un poble, ni una ciutat desatesa en matèria de seguretat i garantirem la convivència», va destacar. Per aconseguir-ho, Salvador Illa va destacar que la fórmula passa per tenir «més Mossos i més jutjats», dos dels acords assolits amb l’Estat, i per treballar fugint «del soroll i la demagògia» perquè la seguretat «demana rigor i mesures concretes».

A banda de millorar la percepció de seguretat de la ciutadania, Illa va assenyalar que l’increment de la plantilla dels Mossos d’aquí al 2030 permetrà assumir amb plenes garanties les competències de seguretat a ports a i aeroports.