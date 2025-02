Publicat per Shaila Cid Redactora Creat: Actualitzat:

Aquest dimecres al migdia, una cria de tauró ha estat localitzada nedant molt a prop de la sorra a la platja de l'Arrabassada de Tarragona. Diverses persones que passejaven per la zona han observat un exemplar de tintorera, de petites dimensions, que semblava tenir dificultats per tornar mar endins.

Davant aquesta situació, els observadors han contactat amb el Departament de Medi Ambien i Sostenibilitat de la Generalitat, el qual ha activat als Agents Rurals per tal d'ajudar al tauró, que aparentment es trobava «perdut». També s'ha comunicat la troballa al Centre de Recuperació d'Animals Marins (CRAM).

Imatge de la tintorera ferida a la platja de l'Arrabassada.Agents Rurals

Una patrulla del cos d’Agents Rurals s’ha personat a la platja tarragonina alertats per una trucada ciutadana d’avistament d’un peix de grans dimensions amb aleta tipus tauró a la costa, molt a prop de la platja.

Des del cos d’Agents Rurals s’ha identificat que es tracta d’una tintorera mascle de 2,5 mtres de llargada amb greus ferides a l’ull i a l’aleta. Per aquest motiu, s'ha activat al CRAM per a la seva assistència. A l’espera de l’assistència, s'han pres dades biomètriques i s'ha fet un cordó de seguretat per tal que ningú pugui molestar l’exemplar.

Segons els experts, és relativament habitual que taurons inofensius s'acostin a la costa catalana, especialment durant els mesos d'estiu, quan les altes temperatures de l'aigua els atreuen. Cal recordar que la majoria de les espècies de tauró presents a la Mediterrània no representen un perill per als humans.