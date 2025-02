L’alumnat tarragoní, ambaixador del Parlament Europeu

Publicat per Oriol Castro Verificat per Creat: Actualitzat:

«En un moment en què es posa en dubte l’aliança europea tal com la coneixem, actes com aquest són més importants que mai». Més de seixanta alumnes de l’Escola Vedruna Sagrat Cor i de l’Institut Pons d’Icart de Tarragona van rebre ahir les acreditacions que els distingeixen com a ambaixadors júniors del Parlament Europeu.

A l’acte de lliurament hi van assistir l’alcalde de la ciutat, Rubén Viñuales, i l’eurodiputada Laura Ballarín. «Europa és el millor racó del món per viure-hi. I la Unió Europea és un projecte únic al món, de justícia i pau social. Però els projectes no són eterns, només sobreviuen si es defensen generació rere generació. I aquest és el vostre encàrrec», va expressar Ballarín sota l’atenta mirada dels joves. Els alumnes van presentar les iniciatives que han dut i duran a terme durant aquest curs acadèmic i van poder plantejar als representants polítics els seus dubtes sobre diferents temes.

Dubtes del jovent

«M’agradaria saber per què està pujant tant l’extrema dreta a Europa», va preguntar un estudiant. «La Unió Europea vol impulsar una llei sobre les xarxes socials per a combatre els discursos d’odi», va qüestionar una altra alumna. «Treballem per tenir un entorn digital segur. Hi ha molta desinformació que taca les nostres democràcies», va respondre Ballarín.

Aquest programa es va inaugurar el curs acadèmic 2015/2016, amb l’objectiu d’apropar el funcionament del treball legislatiu i polític de la institució als alumnes de centres d’ensenyament secundari, en particular als grups de 4t d’ESO, 1r i 2n de Batxillerat i al grau mitjà de Formació Professional. En aquesta desena edició hi participen 700 alumnes de 22 escoles catalanes (14 Escoles Ambaixadores, entre les quals l’Institut Pons d’Icart i l’Escola Vedruna Sagrat Cor, i 8 Escoles Mentores, categoria que inclou l’Institut Antoni de Martí i Franquès de Tarragona).

«Us animo a que conegueu els altres ambaixadors europeus. I recordeu que viure amb dignitat és el més important. La dignitat no és una cosa que us hagin de donar, naixeu amb ella i és vostra», va concloure Viñuales.