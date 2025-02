Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Aquest 2025 es compleixen 35 anys des que, la tarda de Sant Joan de 1990, un grup de joves apassionats pel món del foc va fer vibrar per primera vegada el barri del Serrallo sota el nom de Diables Voramar. Per celebrar aquesta efemèride, la colla vol compartir amb tota la ciutadania un any ple d’activitats especials. Els actes commemoratius donaran el tret de sortida amb la presentació del logotip del 35è aniversari, coincidint amb la Setmana de Carnaval.

Entre les activitats més destacades, hi haurà un correfoc especial de Sant Pere, la tradicional carretillada d’aniversari i una gran trobada de diables. Durant les festes de Santa Tecla 2025, els Diables Voramar tindran un protagonisme molt especial, reafirmant així el seu compromís amb les festes de la ciutat. Abans de l’inici oficial de l’aniversari, l’entitat ja escalfarà motors amb diverses activitats prèvies. A més, la colla vol participar en totes les festes de la ciutat, començant pel Carnaval i Sant Jordi.

Per commemorar aquest 35è aniversari, els Diables Voramar estrenaran un logotip especial. La proposta sorgeix de la voluntat de trobar un element dins de l’entitat que representi tots els membres per igual. L’abanderat ha estat la figura triada, ja que és qui encapçala les actuacions, portant la bandera amb l’escut representatiu i liderant la comitiva durant tots els correfocs. Per representar-lo en el logotip de l’aniversari, s’ha escollit el casc com a element principal, pel fet que és la peça més característica de la seva indumentària.