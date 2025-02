Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Port Tarragona i l’Ajuntament de Tarragona han creat una comissió tècnica per a coordinar les actuacions a dur a terme per a millorar la connectivitat entre la zona portuària i la ciutat. El president de l’Autoritat Portuària de Tarragona, Santiago J. Castellà i els consellers d’Urbanisme, Nacho García, i de Medi Ambient, Guillermo García, del consistori tarragoní, juntament amb els equips tècnics d’ambdues institucions, han mantingut aquest dimarts, 25 de febrer, la primera trobada d’aquesta comissió.

La intervenció a les escales mecàniques de la plaça dels Carros ha estat un dels temes centrals de la comissió. En ella, s’ha acordat que els treballs que es duguin a terme quedaran integrats dins del Pla Integral de la Part Baixa, promogut per l’Ajuntament, que té com a objectiu la regeneració urbana i la revitalització del barri, mitjançant accions com ara la reforma dels carrers Reials i Apodaca, nous equipaments culturals i veïnals, impuls a l’habitatge i al comerç.

La creació d’aquesta comissió tècnica es deriva dels acords de la primera taula bilateral Port – Ajuntament, celebrada el passat novembre. La trobada del grup tècnic ha servit per a constatar la necessitat de promoure uns millors accessos que facilitin la connectivitat entre la façana portuària i la resta de la ciutat. Tots els participants han coincidit que l’actuació en aquest punt de la plaça dels Carros és prioritària.

El conseller d’Urbanisme de l’Ajuntament de Tarragona, Nacho García Latorre, ha remarcat que «la col·laboració entre el Port i la ciutat és total i aquesta entesa ens permet treballar per fer realitat projectes de futur en àmbits diversos com l'urbanisme o la sostenibilitat, entre d'altres».

Per la seva banda, el president de l’Autoritat Portuària de Tarragona, Santiago Castellà, ha assegurat que «l’actuació a les escales mecàniques del pas soterrat de la plaça dels Carros és fonamental per a garantir l’accessibilitat a la façana marítima de la ciutat». I ha afegit que «Port Tarragona acompanyarà a l’Ajuntament en tot el que calgui, dins de les seves competències actuals, per a dur a terme aquesta intervenció».

Si bé la intervenció a les escales mecàniques de la plaça dels Carros ha estat el tema central de la primera reunió de la comissió tècnica, també s’han tractat altres qüestions d’interès compartit per a l’Autoritat Portuària i l’Ajuntament relacionades amb el transport de mercaderies, el manteniment i la neteja i el turisme.

En la reunió, també han participat tècnics de l’àrea d’Urbanisme i Medi Ambient de l’Ajuntament de Tarragona, així com el director general de l’Autoritat Portuària, Ramón I. García; el subdirector general, Carles Segura; el director de Desenvolupament Corporatiu, Joan Basora; i el director d’Estratègia i Qualitat, Josep M. Maceira.